Co za koszmar. Legia opublikowała wieczorem dwa komunikaty

Legia Warszawa znakomicie rozpoczęła rywalizację w Lidze Konferencji Europy, bo aż od czterech zwycięstw. Co więcej, zdobyła w tych meczach 11 goli, nie tracąc ani jednego. To wszystko daje jej drugie miejsce w tabeli zbiorczej. Przed nią dwie ostatnie kolejki fazy ligowej i wydaje się, że awans i to bezpośredni ma już prawie w kieszeni. Niestety wygląda na to, że w tych dwóch spotkaniach będzie musiała radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników. To już praktycznie oficjalne.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Poważne osłabienie Legii Warszawa. Vinagre i Augustyniak wypadają z gry

Wszystko przez urazy Rubena Vinagre'a i Rafała Augustyniaka, o których kibice dowiedzieli się po niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin (3:0). Pierwszy z nich nie zagrał w ogóle w tym spotkaniu, a Goncalo Feio poinformował, że Portugalczyk doznał poważnej kontuzji stawu skokowego. Nie wiadomo było jednak, o jakim urazie konkretnie mowa.

W niedzielę tuż przed godziną 22:00 wszystko stało się jasne. Legia opublikowała komunikat w sprawie Vinagre'a. Nie są to optymistyczne wieści. Okazuje się, że do kontuzji piłkarza doszło już w czwartek. "Doznał urazu stawu skokowego z naderwaniem więzozrostu w wyniku starć z rywalami podczas meczu Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź. Przerwa zawodnika potrwa około sześciu tygodni" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. To oznacza, że w tym roku na murawie się już nie pojawi.

A to nie był koniec złych wiadomości dla kibiców i sztabu Legii. Vinagre nie jest bowiem jedynym zawodnikiem, bez którego w najbliższych dniach będzie musiała najprawdopodobniej radzić sobie stołeczna ekipa. Drugim z nich jest wspomniany Augustyniak. Ten doznał urazu już w pierwszej połowie meczu z Zagłębiem Lubin. Nie był w stanie dokończyć spotkania.

"Rafał Augustyniak doznał złamania w okolicy nadgarstka z przemieszczeniem kości. Zawodnik jeszcze w trakcie meczu pojechał do szpitala, gdzie przeszedł pierwsze badania. Jutro obrońca przejdzie kolejne badania przed zabiegiem kontuzjowanej ręki" - czytamy. Jak na razie klub sam nie wie, ile potrwa rekonwalescencja zawodnika. A czasu na nią jest naprawdę mało.

Ważne mecze przed Legią w LKE. Awans o krok

Już w czwartek Legia zmierzy się z Lugano w ramach 5. kolejki LKE. Z kolei tydzień później jej rywalem będzie Djurgardens. To dwa ostatnie mecze, jakie piłkarze Goncalo Feio rozegrają w tym roku. I absencja Vinagre, a także możliwa nieobecność Augustyniaka z pewnością będzie dla nich sporym osłabieniem. W końcu pierwszy z nich rozegrał w tym sezonie już 27 meczów dla Legii, z czego cztery w fazie ligowej LKE - tam zaliczył dwie asysty, a we wszystkich rozgrywkach łącznie dziewięć.

Augustyniak też wystąpił w każdym ze spotkań fazy ligowej LKE, zdobywając asystę. Łącznie w tym sezonie rozegrał 26 meczów, strzelając cztery gole i dokładając do tego dwie asysty.