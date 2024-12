Stało się najgorsze! Legia straciła liderów. Feio ogłosił na konferencji

Legia Warszawa udanie zakończyła rok 2024 w PKO Ekstraklasie. Zespół Goncalo Feio bez większego trudu ograł na wyjeździe Zagłębie Lubin 3:0, dzięki czemu awansował na czwarte miejsce w tabeli z sześciopunktową stratą do prowadzącego Lecha Poznań. Przed warszawskim zespołem w tym roku już tylko dwa mecze Ligi Konferencji ze szwajcarskim FC Lugano oraz szwedzkim Djurgardens IF, w których jednak bezbłędna dotąd w europejskich pucharach Legia będzie musiała grać mocno osłabiona.

Fatalne wieści dla Legii Warszawa. Feio potwierdza. Dwóch liderów kontuzjowanych

Już w meczu z Zagłębiem Legia wystąpiła bez Radovana Pankova i Rubena Vinagre'a. O przyczynach tych absencji mówił na pomeczowej konferencji trener Goncalo Feio. Portugalczyk poinformował, że brak Pankova był spowodowany "stratą rodzinną", przez którą Serb nie pojechał do Lubina.

W przypadku Vinagre'a, który był na ławce rezerwowych, ale nie wszedł nawet na minutę, okazuje się, że Portugalczyk doznał poważnej kontuzji stawu skokowego. Jak poinformował Feio, lewy obrońca Legii będzie musiał pauzować przez sześć tygodni i choć mógłby zagrać na grać na środkach przeciwbólowych, to nikt nie zamierza ryzykować jego zdrowiem.

W przerwie spotkania w Lubinie boisko musiał opuścić Rafał Augustyniak, który pod koniec pierwszej połowy doznał kontuzji ręki. Jak się okazało - poważnej kontuzji ręki. - Rafał Augustyniak musiał udać się do szpitala. Potwierdziło się złamanie w okolicach nadgarstka. Będzie konieczne leczenie operacyjne - stwierdził Goncalo Feio.

Już w czwartek Legia Warszawa podejmie szwajcarskie Lugano przy Łazienkowskiej, a tydzień później zagra w Sztokholmie z Djurgardens IF. Wiele wskazuje na to, że kontuzjowanych Vinagre'a oraz Augustyniaka będą musieli zastąpić Patryk Kun i Jurgen Celhaka, co z kolei oznacza spory spadek jakości w wyjściowym składzie "Wojskowych".

W Lidze Konferencji Europy Legia Warszawa po czterech kolejkach ma komplet 12 punktów i jest druga jedynie za Chelsea, która ma lepszy bilans bramkowy. To oznacza, że zespół Goncalo Feio jest o malutki krok od zapewnienia sobie bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek.