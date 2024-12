Legia dogoniła czołówkę! Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu z Zagłębiem

W przedostatnim meczu 18. kolejki ekstraklasy Legia Warszawa nie dała żadnych szans Zagłębiu Lubin. Piłkarze Goncalo Feio rozstrzygnęli sprawę w 31. minut, zdobywając trzy bramki. Ostatecznie też ten mecz zakończył się wygraną Legii 3:0 i trzy punkty pojechały do stolicy.

Wszystkie ekipy z czołówki mają już za sobą mecze w lidze w tym roku i można się przyjrzeć sytuacji w tabeli. Przewodzi Lech Poznań, który ma 38 punktów, ale przewaga "Kolejorza" w obliczu porażki 1:2 z Górnikiem Zabrze stopniała nad kolejnymi rywalami. Drugi Raków Częstochowa ma tylko dwa punkty mniej, a Jagiellonia Białystok trzy "oczka" mniej. A Legia Warszawa? Stołeczny klub traci do pierwszego Lecha sześć punktów.

Z kolei sytuacja w strefie spadkowej będzie jasna po dwóch ostatnich meczach, które zostały do rozegrania w tym roku. Aktualnie najbliżej spadku do I ligi są Korona Kielce, Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław. Korona jednak jeszcze może uciec ze strefy spadkowej, a Śląsk zmniejszyć stratę do rywali.

Tabela ekstraklasy po meczu Zagłębie Lubin - Legia Warszawa:

Lech Poznań - bilans bramek 33:14, 38 punktów Raków Częstochowa - 25:11, 36 pkt Jagiellonia Białystok - 32:25, 35 pkt Legia Warszawa - 36:23, 32 pkt Cracovia - 36:28, 31 pkt Górnik Zabrze - 26:20, 30 pkt Motor Lublin - 27:30, 28 pkt Pogoń Szczecin* - 25:21, 26 pkt Widzew Łódź - 24:25, 25 pkt GKS Katowice - 27:25, 23 pkt Piast Gliwice - 18:18, 22 pkt Stal Mielec - 19:24, 19 pkt Zagłębie Lubin - 16:27, 19 pkt Puszcza Niepołomice - 17:26, 18 pkt Radomiak Radom* - 21:25, 17 pkt Korona Kielce* - 15:27, 17 pkt Lechia Gdańsk - 18:33, 14 pkt Śląsk Wrocław* - 13:26, 10 pkt

* - jedno spotkanie rozegrane mniej.

Wyniki 18. kolejki ekstraklasy:

Radomiak Radom - GKS Katowice 1:1

Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1:0

Widzew Łódź - Stal Mielec 2:1

Raków Częstochowa - Motor Lublin 2:2

Piast Gliwice - Cracovia 0:0

Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok 1:1

Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0:3

Korona Kielce - Pogoń Szczecin w poniedziałek 9 grudnia o godz. 19:00

Poza poniedziałkowym meczem Korony Kielce z Pogonią Szczecin kibiców czeka w tym roku jeszcze jeden mecz ekstraklasy. W zaległym spotkaniu trzeciej kolejki Śląsk Wrocław podejmie Radomiaka Radom w sobotę 14 grudnia o godz. 17:30.