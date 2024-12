To już koniec. Tak kibice Rakowa pożegnali Dawida Szwargę

Raków Częstochowa w ostatnim meczu przed przerwą zimową mierzył się z rozpędzonym serią czterech zwycięstw z rzędu Motorem Lublin. Pojedynek okazał się bardzo wyrównany. Częstochowianie wyszli na prowadzenie jako pierwsi po trafieniu Vladyslava Kochergina, ale z czasem beniaminek nie tylko doprowadził do wyrównania, ale też wyszedł na prowadzenie 2:1. Zanosiło się na sensację, jednak już w doliczonym czasie gry, który przez przerwę "racową" trwał aż 16 minut, Jean Carlos Silva uratował gospodarzy przed porażką.

Szwarga już od dawna na to czeka

Tym samym Raków zakończył zmagania w 2024 roku remisem, który nie pozwolił im dogonić w tabeli liderującego Lecha Poznań. Koniec grania w tym roku kalendarzowym oznacza także jednocześnie koniec pracy Dawida Szwargi w klubie spod Jasnej Góry. Oczywiście nie jest to zaskoczenie, ani nagła decyzja, bo Raków wiedział o tym już od października.

Właśnie wtedy bowiem ogłoszono, że młody asystent Marka Papszuna zostanie pierwszym szkoleniowcem pierwszoligowej Arki Gdynia. Klub z Trójmiasta pod koniec sierpnia pożegnał się z trenerem Wojciechem Łobodzińskim po słabym starcie sezonu (2 zwycięstwa w siedmiu meczach). Zastąpił go asystent Tomasz Grzegorczyk, ale wiadomo było, że to jedynie opcja tymczasowa, a w październiku potwierdzono przybycie Szwargi od następnej rundy.

Kibice docenili Szwargę. Owacja na stojąco

Co ciekawe, Arka pod wodzą tymczasowego szkoleniowca spisuje się kapitalnie, zdobyła 31 na 39 punktów w trzynastu meczach. Jednak decyzja o zatrudnieniu Szwargi jest nieodwracalna. Młody trener już pożegnał się z Rakowem po 2,5 roku pracy w tym klubie. Zarówno jako asystent, jak i pierwszy szkoleniowiec, bo przypomnijmy, że to on prowadził częstochowian w sezonie 2023/24, gdy z klubu odszedł Marek Papszun. Ta opcja nie wypaliła jednak za dobrze, Raków nie awansował nawet do europejskich pucharów, co spowodowało powrót Papszuna, a Szwarga wrócił do bycia asystentem.

Teraz znów idzie "na swoje", a przy okazji meczu z Motorem kibice Rakowa nie omieszkali podziękować mu za lata pracy. Nawet, mimo że jego samodzielna kadencja nie wyszła za dobrze. Przed początkiem spotkania na stadionie rozległy się głośne okrzyki "Dawid Szwarga!" ze strony fanów. Sam trener wyszedł wówczas na boisko i podziękował kibicom za docenienie.