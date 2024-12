106 minut i cztery gole w meczu Ekstraklasy! Beniaminek znowu poszalał

Kto by na początku sezonu pomyślał, że jak w 18. kolejce do Częstochowy przyjedzie Motor Lublin, to Raków wcale nie będzie wyraźnym faworytem. Jednak beniaminek solidnie zapracował, by do takiego stanu rzeczy doprowadzić. Motor przybył pod Jasną Górę na fali czterech zwycięstw z rzędu, niepokonany od końcówki listopada. Dzięki temu mogli spędzić zimę nawet na szóstym miejscu. Co w przypadku drużyny złożonej w dużej mierze z zawodników "wyrzuconych" swego czasu przez Ekstraklasę lub wcześniej anonimowych, jest wielkim rezultatem.

Raków chciał dopaść Lecha i szybko wziął się do pracy

Raków natomiast polował, by zrównać się punktami z liderującym Lechem Poznań. Teoretycznie mógł go wyprzedzić, chociaż do tego musiałby wygrać sześcioma bramkami. Ale jedna z pewnością też im wystarczyła, bo częstochowianie aż siedem ze swych dziesięciu wcześniejszych zwycięstw odnieśli właśnie jednym golem.

Gospodarze szybko po tego gola ruszyli, bo już w trzeciej minucie meczu Ivi Lopez uderzył z rzutu wolnego prosto w słupek. Co nie udało się Hiszpanowi, powiodło się jego ukraińskiemu koledze Vladyslavowi Kocherginowi. Pomocnik Rakowa wykorzystał w 10. minucie świetne prostopadłe podanie od Michaela Ameyawa i niezbyt silnym, ale dostatecznie precyzyjnym strzałem wyprowadził częstochowian na prowadzenie.

Motor nie pęka przed nikim i nigdzie. Nawet pod Jasną Górą

Raków nacierał, a swoje okazje mieli ponownie Ivi oraz Kochergin, jednak w obu przypadkach lepszy był bramkarz Motoru. Lublinianie przez pierwsze pół godziny głęboko się bronili, ale jak już wyszli z oblężenia, to odpowiedzieli niezwykle skutecznie. W 32. minucie w zamieszaniu po rzucie rożnym najlepiej odnalazł się Marek Bartos i głową doprowadził do wyrównania. Obrońcy Rakowa wybili tę piłkę, jednak już wyraźnie zza linii bramkowej.

Tym samym do przerwy mieliśmy wynik 1:1, a po niej mecz był nadal zacięty, ale jeszcze bardziej wyrównany. W 54. minucie Raków dostał rzut karny za zagranie ręką Stolarskiego, lecz analiza VAR jasno wykazała, że nic takiego nie miało miejsca i sędzia Stefański anulował pierwotną decyzję. Potem przyszedł czas na... dodatkową przerwę. Spowodowaną oczywiście przez racę i całkiem długą, po trwało to prawie 10 minut.

Po niej do ataku ruszył Motor i to jak skutecznie! Jeszcze w 72. minucie Bartosz Wolski trafił w słupek, ale chwilę później ratunku dla Rakowa już nie było. Precyzyjne dośrodkowanie Sampera, Mraz wygrywa pojedynek ze Svarnasem, po czym strzela skutecznie na 2:1! Beniaminek szedł po kolejną niespodziankę!

Brazylijski ratunek dla Rakowa. Motor może trzymać głowę wysoko

Raków musiał ruszyć do odrabiania strat, ale nie potrafili już tak zdominować rywali jak w pierwszej połowie. Czasu natomiast jeszcze było sporo, bo z uwagi na wspomnianą przerwę "racową" sędzia Daniel Stefański doliczył aż 16 minut! I to już częstochowianie wykorzystali. W 94. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę świetnie opanował Jean Carlos, zwiódł obrońcę i z okolic jedenastego metra mocnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Uratował tym samym remis dla gospodarzy. Raków nie wykorzystał porażki Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze (1:2) i nie doskoczył do poznaniaków w tabeli. Jednak biorąc pod uwagę, jak trudne warunki postawił dziś Motor, remis nie powinien być przez nich traktowany jako zły wynik. Beniaminek z kolei przezimuje na siódmym lub ósmym miejscu (zależnie czy Pogoń Szczecin wygra w poniedziałek 9 grudnia w Kielcach z Koroną). Jednak w obu przypadkach lublinianie mogą być z siebie po prostu dumni.

Raków Częstochowa - Motor Lublin 2:2

Gole: Kochergin 10', Carlos 90+4' - Bartos 32', Mraz 73'

Raków: Trelowski - Tudor, Arsenić, Rundić (89. Rodin) - Jean Carlos, Berggren (80. Barath), Kochergin, Otieno (18. Svarnas) - Diaz (46. Lamprou), Ivi, Ameyaw (80. Brunes)

Trener: Marek Papszun

Motor: Rosa - Stolarski (77. Wójcik), Bartos, Najemski, Luberecki - Ceglarz, Wolski, Samper (89. Król), Caliskaner (89. Simon) - N'Diaye (59. Król), Mraz (89. Wełniak)

Trener: Mateusz Stolarski

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Żółte kartki: Samper, Wolski (Motor)