Widzew próbował wszystkiego. Co za oblężenie

Cztery porażki w ostatnich pięciu ligowych meczach. Do tego odpadnięcie w 1/8 finału Pucharu Polski (0:1 z Koroną Kielce). Nastroje w Widzewie Łódź są od kilku tygodni zdecydowanie minorowe. Zespół Daniela Myśliwca ostro wyhamował po dobrej pierwszej połowie rundy i musi szukać formy, by nie zaplątać się czasem w walkę o utrzymanie. A przed tą kolejką mieli nad strefą spadkową tylko pięć punktów przewagi.

Widzew - Stal, czyli mecz o spokój

Stal również musi uciekać przed tymi rejonami tabeli, w których nikt nie chce się znaleźć. Mielczanie jeszcze niedawno tam byli, ale ostatnie trzy mecze to aż siedem punktów. Wszystkie niezwykle cenne, bo wygrywali z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie (2:0 z Puszczą Niepołomice i 2:1 z Radomiakiem Radom), a remis po golu w końcówce wyrwali Legii Warszawa. Do Łodzi mogli więc jechać pełni wiary w sukces.

Cybulski zaimponował. Alvarez miał pecha

Pierwsza połowa zdecydowanie nie zawiodła pod kątem emocji. Oba zespoły nie bały się otwartej gry i w 22. minucie zobaczyliśmy tego efekt. Piłkę wybitą przez obrońców Stali przejął Kamil Cybulski, a po chwili na pełnej prędkości wpadł w pole karne i mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Jakuba Mądrzyka. Utrata gola jeszcze bardziej zmotywowała Stal. Mogli wyrównać już w 27. minucie po strzale głową Berta Esselinka, ale Widzew uratowała interwencja Samuela Kozlovsky'ego na samej linii bramkowej.

Co się jednak odwlekło, to nie uciekło. Stal otrzymała rzut karny w 40. minucie po zagraniu ręką Frana Alvareza. Można było się zastanawiać, czy Hiszpan mógł coś zrobić, bo rękę ułożoną miał naturalnie, a do tego został nabity z bliska. Sebastian Jarzębak jednak po obejrzeniu sytuacji na VAR podjął niekorzystną dla Widzewa decyzję. Skorzystał z tego Piotr Wlazło, który precyzyjnym strzałem pokonał z jedenastu metrów Rafała Gikiewicza.

Widzew próbował wszystkiego. I dobrze na tym wyszedł!

Po przerwie tempo meczu nadal było niezłe, choć klarownych sytuacji na gola widzieliśmy nieco mniej. Zwłaszcza po stronie Stali, bo im dłużej trwał mecz, tym większą przewagę miał Widzew. To gospodarze byli też blisko wyjścia na prowadzenie. W 74. minucie ze skraju pola karnego minimalnie spudłował Mateusz Żyro. Kilka chwil później również o centymetry obok słupka głową strzelił Imad Rondić.

Widzew nacierał i w końcu przyniosło mu to pożądane efekty. W 85. minucie Luis Silva posłał długą piłkę w pole karne Stali, a tam w pojedynku główkowym Rondić przechytrzył Matrasa i tym razem uderzył po właściwej stronie słupka, nie dając Mądrzykowi żadnych szans!

To trafienie okazało się decydujące w kontekście całego meczu. Widzew miał w pamięci mecz z Rakowem Częstochowa (2:3), gdy stracił punkt w samej końcówce i tym razem nie dał się zaskoczyć. Łodzianie zwyciężyli, dzięki czemu usadowili się na zimę w środku tabeli. Stal z kolei musi patrzeć na wyniki meczów Puszczy Niepołomice (gra 8 grudnia z Jagiellonią) oraz Korony Kielce (9 grudnia z Pogonią Szczecin), bo strefa spadkowa może znów zacząć dmuchać im w kark.

Widzew Łódź - Stal Mielec 2:1

Gole: Cybulski 22', Rondić 85' - Wlazło 40'(K)

Widzew: Gikiewicz - Krajewski, Żyro, Silva, Kozlovsky - Alvarez (89. Ibiza), Shehu, Kerk (63. Hanousek) - Sypek (89. Sobol), Rondić, Cybulski (67. Łukowski)

Trener: Daniel Myśliwiec

Stal: Mądrzyk - Wlazło, Esselink (80. Matras), Senger - Jaunzems (90. Gerbowski), Domański (86. Wolsztyński), Guillaumier, Getinger - Dadok (80. Tkacz), Szkurin, Krykun (90. Assayag)

Trener: Janusz Niedźwiedź

Sędzia: Sebastian Jarzębak (Piekary Śląskie)

Żółte kartki: Shehu (Widzew) - Guillaumier, Matras (Stal)