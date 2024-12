Wicemistrz Polski na dnie! Absolutny dramat

Z kim jak nie z nimi? To pytanie było zdecydowanie motywem przewodnim meczu pomiędzy Lechią a Śląskiem. Dwie ostatnie drużyny w ligowej tabeli walczące, by choć odrobinę polepszyć swoją sytuację przed przerwą zimową. Mecz zdecydowanie z gatunku "za sześć punktów", choć może nawet i więcej. Śląsk tydzień wcześniej przegrał takie spotkanie i to u siebie z Puszczą Niepołomice. Później odpadli z Pucharu Polski po karnych z Piastem Gliwice, a odejść zdecydował się trener Marcin Dymkowski, pokłócony z drugą połową szkoleniowego duetu, czyli Michałem Hetelem.

Mecz przyjaźni, ale i desperacji

Bałagan niesamowity, co tworzyło okazję dla Lechii. Najgorszej drużyny w meczach domowych w tym sezonie, z nowym trenerem Johnem Carverem i bez Conrado. Brazylijczyk miał odejść z klubu przez zaległości finansowe, ale gdańszczanie w oficjalnym oświadczeniu twierdzili, że jego kontrakt nadal jest ważny. Tak czy inaczej, wiadomo było, iż ze Śląskiem nie zagra. Kolejny problem dorzucony do długiej listy, ale Lechia musiała sobie jakoś poradzić. Bo jak nie z wrocławianami u siebie, to z kim i gdzie?

Mecze Lechii ze Śląskiem pod kątem kibicowskim są tzw. "meczami przyjaźni", ale oba zespoły są w takiej sytuacji, że o żadnej taryfie ulgowej na boisku nie mogło być mowy. Jednak na pierwszą dobrą okazję bramkową czekaliśmy aż do 22. minuty. Śląsk złapał Lechię na kontrę, a sam na sam z bramkarzem znalazł się Sylvester Jasper. Trafił jednak prosto w golkipera i zmarnował szansę. Bułgarowi "odwdzięczył się" w 34. minucie Kacper Sezonienko, który mimo że był niepilnowany, z kilku metrów nie trafił nawet w bramkę.

Viunnyk pokazał co to skuteczność

Jak się powinno kończyć akcję jeszcze przed przerwą pokazał Bohdan Viunnyk. W 41. minucie wykorzystał on wgranie piłki w pole karne Dominika Piły (który chwilę wcześniej minął Łukasza Bejgera jak tyczkę) i dał Lechii prowadzenie niedługo przed zakończeniem pierwszej połowy.

Śląsk stracił gola, ale też przy okazji piłkarza, bo Piotr Samiec-Talar musiał opuścić boisko z powodu urazu. Nie zważając jednak na coraz liczniejsze przeciwności losu, wrocławianie musieli zaimplementować jakiś plan B, jeżeli chcieli uniknąć porażki, gwarantującej im ostatnie miejsce w tabeli przez całą przerwę zimową.

Śląsk natomiast nie pokazał nic

Problem w tym, że Śląsk nie wyglądał w drugiej połowie na zespół zdolny strzelić gola. Co gorsza, Lechia też nie, a to dało nam naprawdę wyjątkowo mierne "widowisko". Nie było nawet za bardzo akcji, którą można wyróżnić jako potencjalnie groźną. Atmosferę rozgrzali za to kibice, którzy urządzili pokaz rac i fajerwerków, przerywając mecz na kilka minut.

Kibice wrocławian mogli mieć jeszcze nadzieję na jakiś zryw w końcówce, coś nieoczywistego. Postronni zresztą też, bo w tej drugiej połowie naprawdę nic się nie działo. Nic z tego. Każda piłka bliżej pola karnego lądowała albo w rękawicach bramkarza, albo na aucie, albo gdziekolwiek oprócz bramki.

Lechia z przełamaniem, Śląsk puka w dno od spodu

Lechii nijak to nie przeszkadzało, bo dzięki temu mogła cieszyć się po ostatnim gwizdku. Gdańszczanie wygrali w lidze po raz pierwszy od 14 września i powiększyli przewagę w tabeli nad Śląskiem do czterech punktów. Wicemistrzowie kraju natomiast są już pewni zimowania na ostatnim miejscu i nawet ewentualna wygrana w zaległym meczu z Radomiakiem (14 grudnia) nic w tej kwestii nie zmieni.

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1:0

Gole: Viunnyk 41'

Lechia: Sarnavskyi - Piła, Pllana, Olsson, Kałahur - Kapić, Zhelizko, Tsarenko (62. Neugebauer) - Sezonienko, Viunnyk (76. Wójtowicz), Khlan (90+5. D'Arrigo)

Trener: John Carver

Śląsk: Leszczyński - Bejger, Paluszek, Petrov (60. Petrov), Guercio (76. Matsenko) - Pokorny, Baluta (58. Ince), Schwarz - Samiec-Talar (43. Musiolik), Żukowski, Jasper (58. Ortiz)

Trener: Michał Hetel

Sędzia: Piotr Rzucidło (Warszawa)

Żółte kartki: Tsarenko, Piła, Kapić (Lechia) - Baluta, Pokorny, Guercio (Śląsk)