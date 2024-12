PZPN reaguje na śmierć Brychczego. Tak zostanie uczczona pamięć legendy

Lucjan Brychczy, absolutna legenda polskiego futbolu, zmarł w nocy z 1 na 2 grudnia, co potwierdziła jego rodzina. "Składam najszczersze kondolencje najbliższym oraz społeczności Legii Warszawa, która żegna legendę polskiej piłki nożnej" - przekazał prezydent Andrzej Duda.

