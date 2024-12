W Śląsku Wrocław tracą nadzieję. Dramat. "Przykro to mówić"

Śląsk Wrocław zakończył poprzedni sezon z wicemistrzostwem Polski, co można było uznać za spory sukces tego klubu. Głównymi gwiazdami tamtego zespołu byli Erik Exposito i Nahuel Leiva, ale teraz żadnego z nich już nie ma we Wrocławiu - umowa Exposito wygasła w czerwcu, a Leiva trafił do Maccabi Hajfa. Ten sezon jest już dużo słabszy w wykonaniu Śląska.

12 listopada br. pracę stracił Jacek Magiera, a także dyrektor sportowy David Balda. Śląsk wygrał zaledwie jeden mecz w Ekstraklasie - doszło do tego 23 października w meczu ósmej kolejki przeciwko Stali Mielec (2:1). Następcami Magiery i Baldy zostali, odpowiednio, Michał Hetel oraz Rafał Grodzicki. W debiucie Hetela Śląsk zremisował 2:2 z Jagiellonią Białystok, ale w sobotę przegrał 0:1 z Puszczą Niepołomice po golu Mateusza Cholewiaka.

Obecnie Śląsk traci siedem punktów do bezpiecznego miejsca i na pewno zakończy ten rok w strefie spadkowej Ekstraklasy. "Bójcie się chamy, do I ligi wracamy" - krzyczeli kibice Śląska w trakcie ostatniego ligowego meczu.

Ależ słowa o Śląsku Wrocław. Brak wiary. "Widzę spuszczone głowy"

Do postawy Śląska w ostatnich meczach odniósł się Marcin Dymkowski, asystent Hetela w sztabie szkoleniowym wrocławian, który pojawił się na konferencji prasowej po meczu z Puszczą.

- Jest to problem mentalny wśród piłkarzy, którzy nie potrafią tego dźwignąć i dać maksimum ze swoich możliwości. Zagraliśmy dwie różne połowy, a zmiany, które zrobiliśmy, nie dały oczekiwanego efektu. Przykro mi to mówić, ale po raz kolejny widzę spuszczone głowy, co jest oznaką braku wiary - powiedział (cytat za: slasknet.com).

- Nie dziwię się piłkarzom, bo są na ostatniej pozycji, ale to sportowcy i powinni walczyć do samego końca. Ja nigdy nie odpuszczę i mam nadzieję, że tak samo będzie z zawodnikami. Nie będę już mówił, że mają walczyć dla klubu. Muszą walczyć o swoje dobre imię. Szkoda mi piłkarzy i całej wrocławskiej społeczności, bo jesteśmy na ostatnim miejscu i perspektywy są słabe. Dopóki będziemy mieć serca, rozum i nogi, to w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo - dodał Dymkowski.

Śląsk Wrocław zagra jeszcze trzy mecze w 2024 roku. Najpierw zmierzy się we wtorek z Piastem Gliwice w Pucharze Polski, a potem będzie rywalizować o punkty w Ekstraklasie z Lechią Gdańsk (07.12) oraz Radomiakiem Radom (14.12).