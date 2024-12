Wielki mecz w Szczecinie! Gole supersnajperów i piłka meczowa w doliczonym czasie

Około 64 godziny miała zaledwie Jagiellonia Białystok, by po remisie z Celje 3:3 w Lidze Konferencji zregenerować się na niedzielny mecz ligowy z Pogonią Szczecin. Białostoczanie potrzebowali wygranej, aby zbliżyć się do prowadzącego Lecha Poznań na dwa punkty oraz wrócić na drugie miejsce w tabeli kosztem Rakowa Częstochowa. Dla Pogoni, która do tego spotkania wygrała siedem z ośmiu meczów rozegranych u siebie, była to z kolei świetna szansa na zbliżenie się do ligowej czołówki, która jakiś czas temu odjechała "Portowcom".

Wielkie emocje w Szczecinie. Gole supersnajperów, nieuznane bramki Jagiellonii i piłka meczowa Pogoni w doliczonym czasie

W pierwszych minutach ten mecz był dość wyrównany. Zaczęło się od celnego, ale zbyt lekkiego uderzenia z 16 metrów Efthymisa Koulourisa, które w 9. minucie pewnie obronił Sławomir Abramowicz. Dwie minuty później po drugiej stronie boiska strzał z dystansu Darko Czurlinowa po rykoszecie minął o centymetry bramkę Valentina Cojocaru, który chwilę później nie miał problemów z wyłapaniem uderzenia głową Dusana Stojinovicia po rzucie rożnym.

Jagiellonia była bliska strzelenia gola, ale uczyniła to dopiero Pogoń w 14. minucie. Wtedy to po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy akcję zamknął na dalszym słupku Wahan Biczachczjan. Ormianin zgrał piłkę na piąty metr, skąd Efthymis Koulouris z pierwszej piłki pokonał Sławomira Abramowicza.

Jagiellonia starała się odpowiedzieć, ale z trudem przychodziło jej sforsowanie defensywy "Portowców". W 25. minucie znów strzelał z dystansu Darko Czurlinow i tym razem po rykoszecie piłka zmierzała do bramki Pogoni, jednak tym razem doskonałą interwencją nogami popisał się Cojocaru. Kilkanaście minut później Rumun pewnie interweniował również po celnym uderzeniu Jesusa Imaza z kilkunastu metrów i do końca pierwszej połowy Pogoń utrzymała jednobramkowe prowadzenie.

Druga część spotkania rozpoczęła się od bardzo dobrej szansy dla Pogoni. W 55. minucie nieznacznie głową pomylił się Linus Wahlqvist, którego strzał po poprzeczce poszybował nad bramką. W odpowiedzi zdecydowanie bardziej niecelne było uderzenie głową Afimico Pululu.

W 58. minucie stało się to, na co nie za bardzo wskazywało przez kilkadziesiąt minut spotkania. Po szybkiej akcji Jagiellonii Kristoffer Hansen zagrał w szesnastkę do Jesusa Imaza, a ten precyzyjnym strzałem w długi róg bramki doprowadził do wyrównania. Dla Hiszpana był to już 91. gol w Ekstraklasie i 10. w tym sezonie. Mało tego, Imaz strzelił gola w siódmym meczu ligowym z rzędu, czym wyrównał wynik byłego napastnika Cracovii Denissa Rakelsa.

Pogoń zareagowała świetną szansą Kacpra Łukasiaka, który uderzał głową z kilku metrów po dośrodkowaniu Kamila Grosickiego. To uderzenie obronił jednak świetnie Sławomir Abramowicz. Kilkadziesiąt sekund później niecelnie zza pola karnego próbował

W 64. minucie piłka trafiła do siatki Pogoni po raz drugi. Tym razem po strzale z bliska Kristoffera Hansena, który dobił obronione płaskie uderzenie z kilkunastu metrów Afimico Pululu. Jagiellonia jednak nie objęła prowadzenia, bo sędziowie zauważyli w tej akcji spalonego francuskiego napastnika.

Na kwadrans przed końcem obserwowaliśmy kolejne groźne akcje z obu stron. Najpierw po kontrataku Afimico Pululu nie zdołał z dystansu zaskoczyć Valentina Cojocaru, a w odpowiedzi Sławomira Abramowicza nie potrafił pokonać z ostrego kąta Efthymis Koulouris. W kolejnej akcji Pogoni przed dobrą szansą mógł stanąć rezerwowy Adrian Przyborek, jednak w ostatniej chwili został zablokowany przez Adriana Diegueza.

W 79. minucie "Portowcy" mieli doskonałą okazję do strzelenia gola. Po szybkiej akcji, płaskim dośrodkowaniu Wahlqvista i zablokowanym strzale Koulourisa bezpańską piłkę na piątym metrze przed bramką rywala miał Przyborek, ale z powietrza uderzył prosto w ręce Abramowicza.

Trzy minuty później gospodarze mocno najedli się strachu, bo po prostym błędzie obrony Pogoni sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Lamine Diaby-Fadiga. Kilkuminutowa analiza VAR wykazała jednak, że Francuz był na minimalnym spalonym. Niedługo po wznowieniu gry bliski szczęścia był Jesus Imaz, który uderzał głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jarosława Kubickiego, jednak świetną interwencją wykazał się Cojocaru.

W doliczonym czasie gry piłkę meczową miała Pogoń, jednak po dobrze rozegranym wrzucie z autu Fredrik Ulvestad przegrał pojedynek ze Sławomirem Abramowiczem i bramki w Szczecinie już nie padły.

Po stojącym na naprawdę dobrym poziomie spotkaniu Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 1:1, co należy uznać za wynik zasłużony. Białostoczanie z 34 punktami zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli z czteropunktową stratą do prowadzącego Lecha Poznań i jednopunktową do Rakowa Częstochowa. Piłkarze Adriana Siemieńca w ten sposób kontynuują serię już 15 spotkań bez porażki. Pogoń z 26 punktami plasuje się na siódmej pozycji.