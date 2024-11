Reakcja Papszuna mówi wszystko. Akcja z 94. minuty zmieniła wszystko

To spotkanie zapowiadało się na jeden z hitów 17. kolejki Ekstraklasy. Wszak do "Serca Łodzi", gdzie na meczach solidnego Widzewa panuje zawsze świetna atmosfera, przyjeżdżał walczący o mistrzostwo Polski Raków Częstochowa, który od awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej obu klubów ani razu z łódzką drużyną nie przegrał.

Wielkie emocje w meczu Widzewa z Rakowem. Zadecydował gol w ostatniej akcji spotkania

Na fajerwerki w Łodzi nie trzeba było długo czekać. Kilkanaście tysięcy kibiców gospodarzy ryknęło ze szczęścia już w trzeciej minucie, gdy po centrze Samuela Kozlovsky'ego fatalne zachowanie Milana Rundicia przed własną bramką wykorzystał Jakub Sypek, z bliska pokonując Kacpra Trelowskiego.

Odpowiedź Rakowa przyszła jednak natychmiast, bo już dwie minuty później. W pole karne dośrodkował Erick Otiego, a Jean Carlos Silva efektownie wyskoczył zza pleców Kozlovsky'ego, strzałem głową doprowadzając do wyrównania.

W pierwszej połowie tego spotkania kluczowa była skuteczność obu drużyn. W 28. minucie swoją szansę na drugiego gola miał Widzew, jednak uderzenie głową Imada Rondicia doskonale obronił Kacper Trelowski.

Siedem minut później skuteczniejsi byli goście z Częstochowy, który wykorzystali fatalną stratę gospodarzy na własnej połowie i po podaniu Władysława Koczerhina przepięknym strzałem w okienko bramki Rafała Gikiewicza popisał się Ivi Lopez, dzięki któremu to Raków prowadził do przerwy w Łodzi 2:1.

Widzew próbował odrabiać straty już od startu drugiej połowy. W 47. minucie po dośrodkowaniu Kamila Cybulskiego fatalnie spudłował z kilku metrów Fran Alvarez. Dwie minuty później sam Cybulski oddał bardzo groźny strzał z 20 metrów, jednak piłka nieznacznie minęła bramkę Trelowskiego.

Łodzianie jednak dopięli swego w 56. minucie, gdy wspaniałym strzałem głową po dośrodkowaniu Marcela Krajewskiego do siatki trafił Imad Rondić.

Remis 2:2 utrzymywał się przez długie momenty, bo ani jedni, ani drudzy nie stwarzali sobie stuprocentowych sytuacji bramkowych. Były za to strzały z dystansu - z jednej strony próbował nieskutecznie Władysław Koczerhin, z drugiej Jakub Łukowski.

W końcówce Raków napierał, podczas gdy Widzew głównie się bronił. Aż do ostatniej akcji meczu mogło się wydawać, że napór drużyny Marka Papszuna nie przyniesie żadnych efektów, ale w 94. minucie po dobrze rozegranej akcji Erick Otieno dośrodkował idealnie na głowę rezerwowego Jonatana Brauta Brunesa, a ten strzelając w samo okienko nie dał Rafałowi Gikiewiczowi większych szans. Tuż po tym sam Papszun ekspresyjnie pokazał swoją wielką radość.

Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Widzew Łódź 3:2, dzięki czemu przynajmniej do niedzieli awansował na drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów i trzypunktową stratą do prowadzącego Lecha Poznań. Widzew, dla którego była to czwarta porażka w ostatnich pięciu meczach, jest dziesiąty z 22 punktami.