Media podają, kto poprowadzi Lechię Gdańsk. To brzmi jak żart

Lechia Gdańsk koszmarnie rozpoczęła sezon w ekstraklasie. Jak dotąd zanotowała tylko dwa ligowe zwycięstwa i już teraz praktycznie wiadomo, że do samego końca będzie musiała walczyć o utrzymanie. Ostatnia porażka tylko to potwierdziła. "Lechia grać, k**wa mać" - śpiewali kibice tuż po zakończeniu spotkania z Pogonią Szczecin, które zakończyło się porażką 0:3. Niedługo po tym meczu pracę stracił za to Szymon Grabowski.

Media: To on zastąpi Szymona Grabowskiego w Lechii Gdańsk. Ostatnio pełnił w klubie inną rolę

"W sobotę 23 listopada 2024 roku, po przegranej Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin 0:3, dotychczasowy szkoleniowiec pierwszego zespołu Szymon Grabowski został zawieszony w pełnieniu obowiązków trenera. Decyzja została przekazana podczas spotkania z Zarządem Klubu. Informacje o dalszych krokach przekazane zostaną w następnym tygodniu" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Błyskawicznie zaczęły się spekulacje, kto zostanie następcą szkoleniowca. Portal Meczyki.pl zdradził w poniedziałek, że tymczasowym następcą Grabowskiego zostanie Kevin Blackwell. Asystentem będzie za to Radosław Bella. Wielu fanów może sobie zadawać pytanie: kim Blackwell w zasadzie jest? Anglik od ponad roku pracuje w Lechii jako dyrektor techniczny, natomiast posiada też licencję trenerską UEFA PRO, która upoważnia go do prowadzenia drużyny na poziomie Ekstraklasy.

65-latek może się pochwalić sporym doświadczeniem. Po raz ostatni prowadził jednak zespół blisko dwa lata temu, gdy pracował w tajskim Nakhonratchasima Mazda FC. Objął stanowisko w lutym 2022 roku, natomiast po 13 miesiącach opuścił zespół. Wcześniej przez wiele lat pełnił za to funkcję asystenta m.in. w Middlesbrough czy Cardiff City.

Nigdy nie udało mu się zadebiutować jako trener w Premier League, natomiast na zapleczu w Championship prowadził choćby Leeds United czy Sheffield United. Łącznie w tej klasie rozgrywkowej uzbierał 216 meczów, z czego 85 wygrał. Teraz dostanie szansę w Lechii, która i tak rozpoczęła właśnie poszukiwania trenera na stałe. Gdzie? Rzekomo w Anglii.

Po 16 rozegranych spotkaniach gdański zespół zajmuje 17. przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 11 punktów. Tyle samo ma będąca na 16. lokacie Puszcza, która w poniedziałek zmierzy się jednak z Widzewem Łódź. Do wyjścia ze strefy spadkowej oba zespoły tracą za to pięć pkt. Kolejny mecz Lechii odbędzie się w sobotę 30 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z GKS-em Katowice.