Nie do wiary. Matty Cash tą odpowiedzią strzelił sobie w kolano

Jednym z tematów wokół reprezentacji Polski jest brak powołań dla Matty'ego Casha ze strony Michała Probierza. Do tej pory Cash zagrał 15 meczów w narodowych barwach, ale po raz ostatni wystąpił 21 marca br. w meczu z Estonią (5:1), gdy zszedł po jedenastu minutach z powodu kontuzji. Od tego momentu selekcjoner regularnie pomija zawodnika Aston Villi. - Cash miał naprawdę złą passę z kontuzjami, gdyby nie one, byłby w kadrze Polski - mówił nam Dan Bardell, prezenter piłkarski, prywatnie kibicujący Aston Villi.

- Wiesz, jak się dowiedziałem, że nie jadę na Euro? Z polskiej prasy. Poważnie. Dzień wcześniej obudziłem się rano i spojrzałem na swój telefon. To było trochę dziwne - mówił Cash w wywiadzie dla Kanału Sportowego. - Szczerze mówiąc, to sprawa prywatna między mną i selekcjonerem. Nie chcę opowiadać w wywiadach, kiedy ostatni raz mieliśmy kontakt. Nie mam kontaktu z trenerem, ale oczywistym jest, że trener ma co robić - komentował Polak w niedawnej rozmowie z TVP Sport.

Jak Cash odnosi się do braku gry w reprezentacji Polski? - Kiedy mnie tam nie ma, jest to frustrujące. Nie zamierzam tu siedzieć i mówić, że dobrze nie być w kadrze narodowej. Chcę być w reprezentacji i grać w wielkich meczach - przyznał gracz Aston Villi.

"Co to Ekstraklasa?". Słowa Casha z wywiadu rozwścieczyły kibiców

W trakcie wspomnianego wywiadu z Cashem dla TVP Sport nagle pojawił się wątek polskiej Ekstraklasy. - Czy zdarza ci się oglądać Ekstraklasę i kto jest jej liderem? - zapytał dziennikarz. - Co to Ekstraklasa? - zareagował Cash. Dziennikarz wytłumaczył mu, że tak nazywa się najwyższy poziom piłkarskich rozgrywek w Polsce. - Nie mam pojęcia, co to jest. Nie oglądam zbyt wiele polskiej telewizji. Czy chciałbym tam kiedyś zagrać? Może pewnego dnia, jeśli będę miał okazję - przekazał zawodnik Aston Villi.

Do tej pory jedyna styczność Casha z polskimi klubami to rywalizacja z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy w sezonie 23/24. W Warszawie Legia wygrała 3:2 po dublecie Ernesta Muciego i trafieniu Pawła Wszołka, a w Birmingham przegrała 1:2. - Atmosfera w Warszawie była niesamowita, wręcz szalona. To był trudny mecz dla nas, a Legia była wymagającym rywalem. Byli dobrą drużyną, kiedy z nimi graliśmy. Oni wypadli lepiej u siebie, my na własnym stadionie - mówił Cash.

Jak internauci zareagowali na słowa Casha z wywiadu nt. Ekstraklasy? "Cash nie wie, co to Ekstraklasa, jednak #teamprobierz" - napisał Mateusz Rokuszewski z Canal+ Sport. "Cash nie zrozumiał dość koślawo zadanego pytania, myśląc, że to jakiś program telewizyjny, a teraz będziemy kręcić inbę, żeby uzasadnić swoją niechęć wobec tego zawodnika. Eh" - odpowiedział Jakub Krupa z Viaplay. "To już jest wyższy poziom ignorancji i kolejny PR'owy strzał w kolano" - piszą internauci.

Aktualnie w piłkarskim CV Casha są wyłącznie angielskie kluby: Wycombe Wanderers (2010-2012), FAB Academy (2013-2014), Nottingham Forest (2014-2020) i Aston Villa (2020-obecnie). Kontrakt Casha z Aston Villą wygasa w czerwcu 2027 r.