Media: Stokowiec wraca na ławkę w Ekstraklasie! Sensacyjne wieści

Zatrudnienie Bruno Baltazara w Radomiaku było niespodzianką. Szkoleniowiec przejął drużynę przed ostatnim meczem poprzedniego sezonu. Przegrał z Widzewem 1:3, ale pozostał trenerem na nowy sezon - choć nie było to pewne w momencie jego zatrudnienia. Jego podopieczni mieli fatalny start rozgrywek. Po wygranej z GKS-em Katowice w pierwszej kolejce przegrali cztery kolejne mecze.

Baltazar zostanie zwolniony? Jest nazwisko jego następcy

Najgorsze już za Radomiakiem, ale klub wciąż znajduje się w okolicach strefy spadkowej. Obecnie ma 16 punktów - zaledwie pięć punktów więcej niż 16. Puszcza Niepołomice i 17. Lechia Gdańsk. Dzisiaj Radomiak przegrał 1:2 ze Stalą Mielec - czyli bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Zdaniem portalu sportowy-poznan.pl porażka oznacza, że Bruno Baltazar straci wkrótce pracę. W klubie już mają plan kim go zastąpić.

Serwis podał, że na następcę szkoleniowca szykowany jest... Piotr Stokowiec. To nazwisko zaskakujące, bo wydawało się, że były trener m.in. Zagłębia Lubin i Lechii Gdańsk, będzie miał problemy z ponownym znalezieniem pracy na poziomie ekstraklasy. W lutym szkoleniowiec został zwolniony z walczącego wówczas o utrzymanie w ekstraklasie ŁKS-u Łódź. Poprowadził ten zespół w 10 meczach i zdobył zaledwie trzy punkty. Ostatecznie ŁKS z hukiem spadł z ligi. Negatywnie oceniana jest też jego ostatnia praca w Zagłębiu Lubin.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie to kolejne zwolnienie trenera w tej kolejce. W sobotę Lechia Gdańsk "zawiesiła" Szymona Grabowskiego i odsunęła go od pracy z pierwszą drużyną. W ostatnich tygodniach nazwisko Stokowca pojawiało się zresztą w kontekście przejęcia zespołu z Gdańska - to ostatni klub, w którym odnosił on większe sukcesy.