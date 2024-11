Feio ogłasza. Tylko tak Legia może zatrzymać swoją wielką gwiazdę

- Jest jeden piłkarz, na którego naciskałem. Jak już mówimy zupełnie szczerze, musiałem o niego walczyć miesiąc. Zresztą on sam publicznie powiedział, dlaczego tu przyszedł. To Ruben Vinagre i chyba się nie pomyliłem - powiedział Goncalo Feio po sobotnim meczu z Cracovią (3:2).

Mimo że po spotkaniu 16. kolejki ekstraklasy tematów było wiele, to konferencję prasową zdominowały pytania o jakość kadry Legii Warszawa. Jej trener pośrednio dał do zrozumienia, że nie jest z niej do końca zadowolony.

Feio zasugerował też, że sporo do poprawy mają dyrektor sportowy - Jacek Zieliński - oraz dział skautingu. - To tak duży klub, że ja nie mogę i nie chcę robić wszystkiego sam. (...) Na samym początku zadeklarowałem współpracę w kontekście transferów i tej współpracy dotrzymałem. Do czego dążę? Do tego, że pracując ze sztabem w takim trybie, nie mogę przez kolejne cztery godziny oglądać piłkarzy. Nie poświęcę na to czterech, pięciu, ośmiu, dziewięciu, dwunastu, dwudziestu czterech godzin - mówił Feio.

Portugalczyk wskazał jednak bez chwili wątpliwości na Vinagre jako piłkarza, który spełnia jako oczekiwania. Feio nie omieszkał wspomnieć, że były zawodnik Wolves trafił na Łazienkowską głównie dzięki niemu.

I rzeczywiście Legia ma z niego wiele pociechy. Vinagre jest nie tylko jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym legionistą w tym sezonie, ale też jednym z najlepszych zawodników w całej ekstraklasie. W 24 występach we wszystkich rozgrywkach Portugalczyk miał już dziewięć asyst. Jedną z nich dołożył w sobotę przeciwko Cracovii.

Feio zachwala Vinagre'a

- Delektujcie się nim, póki możecie, bo ja nie wiem, ile on tutaj zostanie. Ale bądźmy też świadomi, że żaden piłkarz bez drużyny się tak nie obroni. Nawet Ruben. Zresztą on też ma rzeczy, które musi i chce poprawić. To piłkarz, który był w Premier League i Serie A, ale by tam wrócić i być znaczącą postacią, musi się rozwijać - powiedział Feio.

- Najbardziej cieszy mnie to, że to profesjonalista, który chce się rozwijać. To doskonały piłkarz, który daje wiele drużynie. Jeśli będzie utrzymywał taką średnią, to w tym momencie idzie na klubowy rekord asyst w sezonie - dodał.

Vinagre trafił do Legii na zasadzie wypożyczenia ze Sportingu CP. W umowie zapisano klauzulę wykupu w wysokości 2,5 mln euro. Niemal pewne jest, że przy takiej formie Vinagre'a Legia zdecyduję się te pieniądze wyłożyć. Nie wiadomo jednak, czy Portugalczyk w Polsce zostanie, bo już teraz budzi zainteresowanie zagranicznych klubów.

- Bardzo się cieszymy, że taki piłkarz gra w Legii. I oby grał tu jak najdłużej. Jest jedna szansa, by on tu został. Ktoś inny musi też tu dłużej zostać. To osoba, która go tu sprowadziła - powiedział w sobotę Feio. - No tak - dodał z uśmiechem, gdy został dopytany, czy ma na myśli siebie.

Legia to czwarty klub, do którego Sporting wypożyczył Vinagre'a. Wcześniej Portugalczyk trafiał do Evertonu, Hull City oraz Hellasu Werona. W przeszłości piłkarz grał też m.in. w AS Monaco i Olympiacosie.