Legia może stracić gwiazdę. Transferowy hit! Obserwują go kluby Serie A

Steve Kapuadi jest piłkarzem Legii Warszawa od 2023 roku. Wówczas przeniósł się do stolicy z Wisły Płock. Francuz szybko stał się bardzo ważnym elementem w nowej drużynie. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem i do tej pory rozegrał łącznie 20 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę.

Steve Kapuadi może odejść z Legii. Chcą go kluby z Serie A

Okazuje się, że warszawski zespół może wkrótce stracić swoją gwiazdę. Jak donosi portal Meczyki.pl, Steve’em Kapuadim interesują się dwa włoskie kluby. Mowa o Torino i Udinese, czyli kolejno 11. i dziewiąty zespół Serie A. Obecnie nieznane są szczegóły operacji, ani nie wiadomo również czy chodzi o zimowe, czy letnie okienko transferowe. Kontrakt Kapuadiego wygasa w 2026 roku, więc potencjalny kupiec musiałby być gotowy na spory wydatek.

Kapuadi w Torino zagrałby z dwoma Polakami - Karolem Linettym i Sebastianem Walukiewiczem, który dołączył do klubu tego lata. Ekipa z Turynu może pokusić się na zimowy transfer obrońcy, ponieważ wciąż czeka na powrót Perra Schuursa, który doznał bardzo poważnej kontuzji w październiku zeszłego roku i ma dojść do siebie dopiero na początku przyszłego roku. Trenerem Udinese jest natomiast Kosta Runjaić, który ściągnął już do klubu Jespera Karlstroma z Lecha Poznań.

Kapuadi kolejną okazję do występu będzie miał w sobotę o godzinie 20:15. Tego dnia Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Cracovię w 16. kolejce ekstraklasy. Obecnie stołeczna ekipa zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów.