Niebywałe sceny w szatni Legii Warszawa. "Wszedł i zaczął go dusić"

Jakub Kosecki w przeszłości występował między innymi w Legii Warszawa, Śląsku Wrocław i niemieckim SV Sandhausen. Ma również za sobą pięć występów w reprezentacji Polski. Od pewnego czasu próbuje sił we freak fightach i zadebiutował na gali Fame MMA 20 w przegranym pojedynku z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim. "Kosecki zaczął odważnie, ale jego rywal nie pękł. Po efektownym i energicznym początku Koseckiego "Tuszol" doszedł do głosu. Jeszcze w pierwszej rundzie rozbił byłego piłkarza m.in. Legii czy Śląska. I to potężnie, bo w pewnym momencie Kosecki nawet nie za bardzo wiedział, gdzie jest. Był liczony na stojąco" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Jakub Kosecki opowiedział anegdotę o Ojamie i Vrdoljaku

Aktualnie Kosecki przygotowuje się do kolejnego starcia we freak fightach. Z tego powodu wziął udział w konferencji Fame MMA. W trakcie rozmowy został zapytany, czy w przeszłości w szatni Legii dochodziło do spięć.

Były piłkarz opowiedział o pewnej sytuacji z Henrikiem Ojamąą oraz Ivicą Vrdoljakiem. Podczas meczu z Trabzonsporem Chorwat miał pretensje do Estończyka, że ten nie podaje piłki. W odpowiedzi pokazał Vrdoljakowi środkowy palec. Pomocnik rzucił na koniec, że gdy wejdą do szatni, to Ojamaa ma "przej....e". - On wszedł do szatni, wziął Henrika Ojamaę, powiesił go na wieszaku i go zaczął dusić. Wziął worek piłek i w niego nim rzucił. I powiedział: "masz ten worek piłek i sobie idź na boisko boczne sam pobiegaj - powiedział Kosecki, cytowany przez Meczyki.pl.

Ivica Vrdoljak był piłkarzem Legii w latach 2010 - 2016. Szybko stał się kluczową postacią w drużynie, gdzie rozegrał łącznie 191 meczów i sięgnął między innymi dwukrotnie po mistrzostwo Polski. Karierę zakończył w 2017 roku. Ojamaa z kolei ma na koncie 45 spotkań w Legii. Obecnie gra w rodzimym Paide.

Jakub Kosecki podczas Fame MMA 23 zmierzy się z Mateuszem "Trombą" Trąbką.