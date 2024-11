Klasy nie kupisz. Oto co zrobił Magiera po odejściu ze Śląska Wrocław

Jacek Magiera poprowadził Śląsk Wrocław w 99 meczach. 9 listopada po raz ostatni. Wrocławianie przegrali z Górnikiem Zabrze 0:1 i tylko pogłębili kryzys, w którym znajdują się od początku tego sezonu. WKS w 14 ligowych meczach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Klub postanowił, że z tego powodu z posadą pożegnają się trener Magiera i dyrektor sportowy klubu David Balda.

Śląsk wydał komunikat. Chodzi o Magierę

Ten drugi w rozmowie ze Sport.pl zapowiadał, że duet odejdzie razem. "Mówię to cały czas. Z Jackiem przyszliśmy, z Jackiem również odejdziemy. Zawsze razem, niezależnie od wyników. Jacek ma pełne zaufanie: moje, zarządu, pracowników, wszyscy sobie ufamy i tyle. To przecież Magic" - mówił Czech we wrześniu tego roku.

Tymczasowo za wyniki zespołu będzie odpowiadać Michał Hetel (były już trener trzecioligowych rezerw) i Marcin Dymkowski (były asystent Magiery). Po kilku dniach od zwolnienia częstochowskiego szkoleniowca - Magiera z pracą pożegnał się we wtorek 12 listopada - klub wystosował komunikat. Opublikował go w serwisie X.

- Jestem po spotkaniu z Jackiem Magierą, na którym podziękowaliśmy sobie za współpracę, ustaliliśmy warunki rozwiązania kontraktu, podpisaliśmy stosowne porozumienie i uścisnęliśmy sobie dłonie. Wystarczyła chwila, byśmy doszli do porozumienia - to słowa prezesa klubu Patryka Załęcznego.

- Bardzo dziękuję trenerowi Magierze za jego oddanie, pracę i profesjonalizm. Na zawsze zapisał się w historii naszego klubu, najpierw walnie przyczyniając się do utrzymania Śląska w Ekstraklasie, a później prowadząc nas do wicemistrzostwa Polski. Do zobaczenia na piłkarskim szlaku, Jacku! - dodał Załęczny.

Podkreślono, że spotkanie przebiegło sprawnie. Rozwiązanie kontraktu oznacza, że Magiera nie będzie figurował na klubowej liście płac.

Śląsk po przerwie reprezentacyjnej pojedzie do Białegostoku. W starciu z mistrzem Polski poszuka punktów, choć zadanie nie będzie łatwe. Mecz zaplanowano na piątek 22 listopada na 20:30.