Dzieje się! Śląsk Wrocław ogłosił nowy sztab. Wielkie zmiany

W bieżącym sezonie Śląsk Wrocław spisuje się fatalnie. W 14 meczach ekstraklasy wygrał zaledwie raz i obecnie zajmuje 18., czyli ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Ekipie z Wrocławia coraz poważniej grozi spadek do I ligi i w związku z tym działacze zdecydowali się zwolnić Jacka Magierę.

Śląsk znalazł następcę Magiery. "Wielkie wyróżnienie"

"W imieniu Śląska Wrocław dziękujemy za pracę na rzecz klubu, odniesione sukcesy, tytuł wicemistrzów Polski oraz codzienną współpracę. Życzymy wszystkiego, co najlepsze w dalszej karierze" - czytamy we wpisie Śląska na Twitterze. Klub zdecydował się również na rozstanie z dotychczasowym dyrektorem sportowym Davidem Baldą.

Działacze nie zwlekali i szybko znaleźli następców Magiery. Od teraz drużynę poprowadzą Michał Hetel i Marcin Dymkowski. Pierwszy z nich jest związany ze Śląskiem od 2016 roku, a w bieżących rozgrywkach prowadził rezerwy, gdzie współpracował właśnie z Dymkowskim. Nowym dyrektorem sportowym zostanie natomiast Rafał Grodzicki.

- To wielkie wyróżnienie i wielkie zobowiązanie dla mnie i wszystkich współpracowników. Dziękuję za zaufanie. Śląsk to dla nas więcej niż klub i zrobimy wszystko, by podnieść drużynę. Zakasujemy rękawy i od dziś ruszamy do mocnej pracy - powiedział Michał Hetel w rozmowie z klubowymi mediami. Wraz z nim do ekipy z Wrocławia dołączą Dawid Gomola, Mariusz Pawelec i Piotr Celeban.

- Mariusz i Piotr to legendy klubu, profesjonaliści słynący z charakteru i zaangażowania. Potrafią zarządzać szatnią, wiedzą jak ważne jest przygotowanie fizyczne oraz mentalne wśród piłkarzy - dodał prezes klubu Patryk Załęczny.

Hetel i Dymkowski szansę na debiut na ławce trenerskiej pierwszego zespołu będą mieć już 22 listopada. Tego dnia Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.