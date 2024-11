Oficjalnie: Śląsk Wrocław podjął decyzję ws. Jacka Magiery. Rewolucja w klubie

W 14 meczach tego sezonu ekstraklasy Śląsk Wrocław zapisał na koncie zaledwie jedno zwycięstwo. Wynik wicemistrzów Polski jest wręcz fatalny, bo dochodzi do tego szczęść remisów i siedem porażek, co przekłada się na ostatnie, 18. miejsce w tabeli ligowej. W związku z tym we Wrocławiu już od pewnego czasu szykowała się niemała rewolucja.

Jacek Magiera i David Balda zwolnieni ze Śląska Wrocław. Rewolucja u wicemistrzów Polski

"Gazeta Wrocławska", Przegląd Sportowy Onet, czy Karol Bugajski w serwisie X poinformowały we wtorek rano, że Jacek Magiera nie jest już trenerem Śląska Wrocław. Po godzinie 12 klub oficjalnie poinformował o zwolnieniu szkoleniowca.

"W imieniu Śląska Wrocław dziękujemy za pracę na rzecz klubu, odniesione sukcesy, tytuł wicemistrzów Polski oraz codzienną współpracę. Życzymy wszystkiego co najlepsze w dalszej karierze" - czytamy we wpisie na portalu X. Czarę goryczy najwyraźniej przelała porażka 0:1 z Górnikiem Zabrze w meczu domowym.

Obecna kadencja Magiery we Wrocławiu trwała od 21 kwietnia 2023 roku, a w tym czasie zespół zagrał 60 oficjalnych meczów. Utrzymał się w ekstraklasie, zdobył wicemistrzostwo kraju, rywalizował w kwalifikacjach europejskich pucharów i obecnie jest czerwoną latarnią ekstraklasy. Rollercoaster dobiegnie więc końca. Wcześniej Magiera pracował we Wrocławiu również od marca 2021 do marca 2022 roku. Wtedy poprowadził zespół w 39 meczach. Do "setki" na ławce zabraknie mu więc jednego oficjalnego spotkania.

Śląsk przyszykował prawdziwą rewolucję, bo z pracą żegna się również David Balda, czyli dyrektor sportowy. Czech pracuje w klubie od czerwca 2023 roku i to on jest współodpowiedzialny za wygląd obecnej kadry zespołu. Dodatkowo ze Śląska odchodzą też inni członkowie sztabu szkoleniowego: Tomasz Łuczywek, Paweł Kozub, Mateusz Oszust, Rafał Mazur, Maciej Suszczyński i Daniel Łukasik.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Jacka Magierę i Davida Baldę. Zapowiedziano jedynie, że informacja na ten temat pojawi się w osobnym komunikacie. Tomasz Włodarczyk z Meczyków poinformował, że do końca rundy trenerem zespołu ma zostać Michał Hetel wspierany przez Marcina Dymkowskiego. Z kolei dyrektorem sportowym ma zostać Rafał Grodzicki.