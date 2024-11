Tak trener Lecha nazwał to, co pokazała Legia. Kilka słów prawdy

Piłkarze Lecha Poznań rozbili w hicie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legię Warszawa aż 5:2 (2:2). - Aż trzy razy Lech Poznań obejmował prowadzenie w niedzielnym hicie PKO BP Ekstraklasy z Legią Warszawa. Za trzecim razem zrobił to po akcji, którą można śmiało określić - stadiony świata. A potem był już prawdziwy nokaut i Legia zanotowała niechlubny wynik od 38 lat - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

Niels Frederiksen: W drugiej połowie pobiliśmy rywali 3:0

Po spotkaniu głos zabrał Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań.

- Emocje w szatni są dość duże, trochę większe niż po innych zwycięstwach. To był dla nas dobry mecz, szczególnie druga połowa, w której pobiliśmy rywali 3:0. Pierwsza część gry okazała się niezwykle wyrównana, z wysokim tempem i wieloma fazami przejściowymi. Obie drużyny straciły do przerwy dużo energii. Po przerwie trochę rozbiliśmy warszawiaków, również fizycznie – może być to zrozumiałe, gdyż Legia rozegrała wiele meczów. Strzeliliśmy kilka naprawdę ładnych goli. Nasz występ był na bardzo wysokim poziomie - przyznał Niels Frederiksen cytowany przez stronę Legia.net.

Zdradził też, co z kontuzjami Alfonso Sousy i Alexa Douglasa.

- Co z Sousą? Wszystko w porządku, nie ma żadnego problemu. Już przed jego drugim golem zdecydowaliśmy, że powinien zostać zmieniony. Potrzebowaliśmy trochę nowej energii. Natomiast nie wiemy, co się dokładnie stało się z kolanem Douglasa. To może być coś trochę poważniejszego. Wyślemy go na dalsze badania i będziemy wiedzieć więcej za kilka dni. Jesteśmy nieco zaniepokojeni, ale nadal optymistyczni - dodał Frederiksen.

Jego zespół z 34 punktami w 15 spotkaniach jest liderem PKO BP Ekstraklasy. Ma dwa punkty więcej od Jagiellonii Białystok i trzy od Rakowa Częstochowa. Legia Warszawa z 25 punktami jest na piątej pozycji.

Lech Poznań w następnej kolejce zagra 23 listopada u siebie z GKS-em Katowice. Początek spotkania o godz. 17.30.