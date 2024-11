"Wielki skandal" w meczu Jagiellonia - Raków. Lawina komentarzy

Hit ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa od pierwszych minut wzbudza ogromne emocje. To za sprawą bardzo kontrowersyjnej sytuacji z udziałem Michaela Aweyawa oraz Adriana Diegueza, po której sędzia Jarosław Przybył podyktował rzut karny dla przyjezdnych. Decyzja jest szeroko komentowana przez ekspertów w mediach społecznościowych. "Przecież to wielki skandal", "ten karny to żart" - czytamy.

4 screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl