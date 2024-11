Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Tegoroczny sezon ekstraklasy od samego startu jest niezwykle interesujący. Obecnie na fotelu lidera zasiada Lech Poznań, który po 14. kolejkach zebrał 31 punktów. Drużyna Nielsa Frederiksena jest w nieco "uprzywilejowanej" sytuacji, ponieważ w przeciwieństwie do Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa nie występuje w europejskich pucharach. Mimo to ostatnio Lech zaliczył ogromną wpadkę, przegrywając na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 0:2 po czerwonej kartce dla Michała Gurgula z pierwszej połowy.

Przed nami hit ekstraklasy! Lech zagra z Legią

Choć Lech w obecnych rozgrywkach może skupić się tylko na ekstraklasie, to na ten moment nie zdołał odskoczyć rywalom w tabeli. Tyle samo punktów (31) zebrała wspomniana Jagiellonia, która równocześnie kapitalnie radzi sobie w Lidze Konferencji Europy. Podobnie jak Legia Warszawa. Ostatnio ekipa Goncao Feio rozbiła u siebie Dynamo Mińsk aż 4:0.

Stołeczny klub jest w kapitalnej formie. Pod wodzą Portugalczyka drużyna wygrała sześć ostatnich spotkań, jednak mimo to w ekstraklasie obecnie plasuje się dopiero na piątym miejscu, tracąc do pierwszego Lecha sześć oczek. W 15. kolejce oba zespoły zagrają ze sobą w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z kluczowych meczów całego sezonu.

W "derbach Polski", jak niektórzy eksperci i kibice nazywają mecze Lecha z Legią, na ławce trenerskiej gości zabraknie Goncalo Feio. W spotkaniu z Widzewem Łódź (2:1) Portugalczyk zobaczył czwartą żółtą kartkę w ekstraklasie, przez co został zawieszony na jeden mecz. Mimo prób odwołania komisja ligi podtrzymała swoją decyzję.

- Boli mnie to bardzo, nie mogę się z tym pogodzić. Tym bardziej, że wiem, iż na to nie zasłużyłem. Po ludzku nie mogę pogodzić się z tym, że ktoś zabiera mi taki mecz. Boli to mnie na tyle, że byłem załamany po powrocie do domu (w środę, gdy zapadł werdykt KL - red.). [...] Siedzi to we mnie i nie mogę tego zaakceptować. Ktoś, kto podejmuje takie decyzje, wraca do domu i jest zadowolony, jakby nic się nie działo. To jest dla mnie niepojęte - grzmiał Feio po meczu w LKE. Tym razem drużyna będzie musiała poradzić sobie bez niego.

Ekstraklasa. Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Legia Warszawa? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę 10 listopada o godz. 17:30 na stadionie w Poznaniu. W telewizji spotkanie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD. Transmisję przeprowadzą także stacje TVP 2 oraz TVP Sport. W internecie mecz będzie pokazany na platformie CANAL+ online oraz stronie tvpsport.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.