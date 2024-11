Niesamowite sceny. Kibice Śląska nie zapomnieli, co zrobił Podolski po powodzi

- Musielibyśmy znowu wrócić do tego, że szukamy tych minut młodzieżowca. Tak się akurat składa, że Lukas też wie doskonale o tym i nawet pod tym względem jest bardzo elastyczny. Wie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie o to, żeby Lukas grał jak najwięcej minut, ale o dobro klubu przede wszystkim. Pod tym względem Lukas nam pomaga, a że akurat pada czasami na niego, on to rozumie i nie ma sprawy - tak Jan Urban wytłumaczył decyzję o posadzeniu na ławce Lukasa Podolskiego w sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław (1:0). Jego miejsce zajął Aleksander Buksa, zdobywca zwycięskiej bramki. I choć Niemiec ostatecznie tego dnia na murawę nie wszedł, to i tak było o nim głośno.

Kibice Śląska Wrocław odpowiedzieli na wielki gest Podolskiego. Wymownie

Wszystko dzięki kibicom... Śląska Wrocław. Ci postanowili podziękować mu za piękny gest, na który Podolski zdobył się w trakcie wrześniowej powodzi. Wówczas przekazał aż 200 tysięcy złotych na pomoc osobom dotkniętym klęską żywiołową.

"Między Klubami bywa różnie, ale niesienie pomocy nie ma barw. Obserwuję, jak Kibice organizują się ponad podziałami i pomagają sobie nawzajem w walce ze skutkami powodzi. Zawsze byłem i będę z Kibicami, dlatego postanowiłem przekazać 100 tys. zł na zbiórkę 'Kibice dla powodzian - Śląsk zawsze razem!' Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk. Niestety, woda zalała domy nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska, ale też województw śląskiego i opolskiego - w tym wielu naszych Kibiców. Z tego względu drugie 100 tys. zł przekazuję Fundacji Górnika Zabrze" - pisał Podolski na X.

I okazuje się, że kibice Śląska nie zapomnieli o hojnym geście Niemca. "Bezinteresownie pomogłeś, gdy potrzebny był ratunek. Lukas Podolski za Twoją postawę należy się szacunek" - taki właśnie transparent wywieszono na jednej z trybun. Na tym oczywiście nie koniec. Wręczono mu również paterę od "Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk". Tak więc Niemiec został wyjątkowo uhonorowany za bezinteresowny gest, który z pewnością pomógł wielu powodzianom.

Lukas Podolski nie zamierza jeszcze kończyć kariery

Mimo 39 lat na karku Lukas Podolski wciąż jest filarem Górnika Zabrze. Choć w sobotni wieczór zabrakło go na murawie, to i tak może pochwalić się 12 występami w ekstraklasie w tym sezonie. W ciągu 869 minut, które spędził na boisku, udało mu się zdobyć dwie bramki - obie strzelił w starciu z GKS-em Katowice (3:0). Pełni też ważną rolę poza murawą. Aktywnie angażuje się w funkcjonowanie klubu i próbuje pomóc mu wykaraskać się z kłopotów, które trapią go od kilku lat.