Magiera nie wytrzymał po kolejnej porażce Śląska. "Nie wiem, skąd mam wiedzieć"

Tegoroczna kampania to katastrofa dla Śląska Wrocław. Drużyna, która zaskakiwała w zeszłym sezonie kibiców i ekspertów, zdobywając wicemistrzostwo Polski, teraz zawodzi na całej linii. Przez chwilę mogło się wydawać, że wrocławianie nieco się podnieśli. Zanotowali remisy na wyjazdach z GKS-em Katowice i Rakowem Częstochowa, wygrali w końcu mecz w Ekstraklasie (u siebie ze Stalą Mielec) i awansowali w Pucharze Polski, eliminując Radomiaka. Ale zaraz potem znowu zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię.

Magiera odpowiedział na pytanie o swoją przyszłość

W poniedziałek zostali rozbici w derbach Dolnego Śląska przez Zagłębie Lubin 0:3, a w sobotę przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 0:1. Śląsk okupuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do bezpiecznego miejsca. Przypomnijmy - mówimy wciąż o aktualnym wicemistrzu Polski.

Oczywiście forma Śląska powoduje, że w mediach spekuluje się o przyszłości trenera Jacka Magiery. Na razie zachowuje on stanowisko, mimo że kryzys trwa od początku sezonu. Po porażce z Górnikiem znowu został zapytany o swoją przyszłość. Czy nadal będzie trenerem Śląska po przerwie reprezentacyjnej?

- Nie wiem, skąd mam wiedzieć - wypalił Magiera na konferencji prasowej. - Uważam, że mogę pomóc. Mam doświadczenie, które jest ważne w prowadzeniu drużyny. Przed nami przerwa reprezentacyjna i spotkanie w Białymstoku. Kierunek, który obraliśmy, był dobry. Wiemy doskonale, że zostało jeszcze 20 kolejek, ale patrzę na najbliższą serię gier, w której trzeba zapunktować - mówił (cytat za meczyki.pl).

- Piłkarze pokazują, że pójdą w ogień. To jest gra, której towarzyszą różne emocje i każdy inaczej sobie z nimi radzi. W większości przypadków to są młodzi ludzie, którzy mieli różne momenty w swojej karierze. To właśnie te najtrudniejsze momenty kształtują charakter i pozwalają być mocnymi psychicznie. Dla wielu zawodników będzie to lekcja na przyszłość, ale w tym momencie ważne jest wyczyszczenie głów - dodał.

Po przerwie na reprezentację Śląsk zagra z Jagiellonią Białystok na wyjeździe. Tam o punkty będzie bardzo trudno, ale kolejne trzy mecze mogą być kluczowe dla Śląska. Zagra bowiem z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie - z Puszczą i Radomiakiem u siebie i Lechią na wyjeździe.