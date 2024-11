Katastrofa Śląska Wrocław! Tylko spójrz na tabelę Ekstraklasy

Po trzynastu rozegranych spotkaniach sezonu 2024/25 wicemistrz Polski Śląsk Wrocław wciąż miał zaledwie jedno zwycięstwo na swoim koncie. Drużyna Jacka Magiery przed sobotnim meczem u siebie z Górnikiem Zabrze miała zaledwie dziewięć punktów i do bezpiecznej strefy traciła trzy punkty, a starcie z zabrzanami wydawało się dobrą okazją do tego, by swój dorobek poprawić.

Zero goli, zero strzałów celnych, zero punktów. Nie było niczego w Śląsku Wrocław w meczu z Górnikiem Zabrze

Tyle z teorii, a jak to wyglądało w praktyce? W pierwszej połowie jedyne celne strzały oddawali zabrzanie, którzy też mieli najlepsze szanse na wyjście na prowadzenie. W 21. minucie Aleksander Buksa celnie uderzył z kilkunastu metrów, ale zdecydowanie zbyt lekko, by pokonać Rafała Leszczyńskiego.

Trzynaście minut później Buksa miał już zdecydowanie mniej litości dla bramkarza Śląska. 21-letni napastnik dostał doskonałe dośrodkowanie z lewej strony boiska od Erika Janży i bardzo efektownym strzałem z powietrza w długi róg bramki rywala otworzył wynik meczu.

W drugiej części spotkania nie działo się wiele więcej. Górnik wydawał się spokojnie odpierać ataki przegrywających wrocławian, którym nie pomagały kolejne zmiany Jacka Magiery. Śląsk w całym spotkaniu nie oddał ani jednego strzału celnego! Podwyższyć wynik w 75. minucie mógł z kolei Górnik, gdy po płaskiej centrze Erika Janży w idealnej sytuacji nad bramką uderzył Luka Zahović.

Śląsk Wrocław zasłużenie przegrał z Górnikiem Zabrze 0:1 i dalej pozostaje "czerwoną latarnią" PKO Ekstraklasy. Dzięki tej wygranej Górnik z 21 punktami przesunął się z kolei na ósme miejsce.

W niedzielę czekają nas dwa wielkie hity tej serii gier. Najpierw o godzinie 14:45 druga w tabeli Jagiellonia Białystok podejmie na Chorten Arenie Raków Częstochowa, z kolei o 17:30 dojdzie do klasyku pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa.

Tabela Ekstraklasy po sobotnich meczach 15. kolejki: