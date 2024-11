Sceny w Ekstraklasie! Pięć goli i hat-trick na początek kolejki

Motor Lublin jest w tym sezonie najlepszym beniaminkiem. Nie tylko dzięki osiąganym wynikom - choć te są naprawdę dobre - ale również ze względu na to, co się dzieje w jego meczach. Dzisiejszy mecz z Piastem Gliwice nie był pod tym względem inny. Kibice zobaczyli aż pięć goli! Bohaterem meczu został Samuel Mraz, który strzelił hat-tricka. To dzięki niemu drużyna Motoru wygrała z gospodarzami 3:2.

