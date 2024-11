Wielkie "wzmocnienie" Lecha Poznań! Kibice tylko na to czekali

Mikael Ishak do Lecha Poznań trafił w 2020 roku i od tamtej pory stał się jednym z najważniejszych zawodników nie tylko w klubie, ale i w całej ekstraklasie. Szwed został oczywiście mistrzem Polski, grał w europejskich pucharach, a od początku obecnego sezonu błyszczy. Kapitan Lecha ma na koncie osiem goli i trzy asysty w 12 meczach.

Lech Poznań ogłosił w sprawie Mikaela Ishaka. Co za wieści!

Znakomita forma Ishaka powoduje, że jest on oczywiście jednym z ulubieńców trybun w Poznaniu. Fani Lecha mogli jednak wstrzymać oddech, kiedy w mediach społecznościowych klubu, pojawiło się całkiem wzruszające i wspominkowe wideo z udziałem 31-latka.

"To były fantastyczne cztery lata" - zaczyna się materiał. To zasugerowało, że Ishak może pożegnać się z Lechem. "Zdaję sobie sprawę, jakie to wszystko było dla mnie ważne. Jestem pewny, że te wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze" - kontynuował kapitan zespołu z Poznania. Dalej wymieniał swoje osiągnięcia i przeżycia w klubie, a na wideo widać było jego najlepsze momenty.

"Drodzy Kibice, chciałbym wam podziękować za te wspaniałe cztery lata. Ale...to jeszcze nie czas, by powiedzieć do widzenia. Czuje, że musimy jeszcze dopisać kilka nowych rozdziałów do naszej wspólnej historii" - uspokoił jednak Ishak w końcówce wideo. Tym samym Lech ogłosił, że kontrakt 31-latka został przedłużony do czerwca 2027 roku. Pozostanie napastnika to wielkie wzmocnienie dla klubu w perspektywie kolejnych lat.

Ishak z 77 golami na koncie jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Lecha, a także czwartym najlepszym strzelcem w historii klubu. Lepsi od niego są tylko Mirosław Okoński (90 goli), Piotr Reiss (132 gole) i Teodor Anioła (197 goli),

- Mam nadzieję, że przede mną i drużyną świetlana przyszłość, w której będziemy wygrywać trofea i przynosić kibicom wiele radości - powiedział Mikael Ishak w rozmowie z klubowymi mediami. Szwed wyznał także, że jego żona czuje się świetnie w Poznaniu, a jego dzieci grają w klubowej akademii.

Kolejny mecz Lech Poznań zagra 10 listopada, a będzie to hitowe starcie z Legią Warszawa. Na razie "Kolejorz" zajmuje pierwsze miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 31 punktów, Tyle samo ma druga Jagiellonia Białystok.