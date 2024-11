Brat ujawnił sensacyjne wieści ws. Milika. Górnik Zabrze już zaciera ręce

Arkadiusz Milik w 2011 roku wypływał na szerokie wody w Górniku Zabrze. Jako siedemnastolatek strzelił cztery gole w ekstraklasie, a w sezonie 12/13 - przekraczając pełnoletność - rozegrał fantastyczną rundę jesienną. W 14 spotkaniach siedmiokrotnie trafiał do siatki, czym zwrócił na siebie uwagę Bayeru Leverkusen. W Niemczech przebijał się kolejno przez drużynę z BayArena, a następnie Augsburg, aż w końcu trafił do Ajaxu Amsterdam.

Milik wróci do Górnika? Jest odpowiedź

Tam jego kariera przyspieszyła. Trafił na stałe do reprezentacji Polski, stworzył zabójczy duet napastników z Robertem Lewandowskim i wprowadził kadrę na Euro 2016. Na turnieju zdobył gola i zaliczył asystę, a już po nim wylądował w Napoli. Niestety - po dobrym początku - zaczęły się problemy.

Milika zaczęły prześladować kontuzje i poza sezonem 18/19 nie został gwiazdą neapolitańskiego klubu. Trafił do Marsylii, a dziś jest piłkarzem Juventusu. Choć nadal występuje w czołowych klubach Europy to można odnieść wrażenie, że jego kariera mocno wyhamowała. 30-latek mniejszą rolę odgrywa także w reprezentacji, a z udziału w ostatnim Euro wykluczyła go... kolejna kontuzja.

Milik nie rozegrał jeszcze ani minuty w nowym sezonie Serie A. Czy jeszcze podbije Włochy, czy będzie musiał szukać szczęścia gdzie indziej? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w przyszłych miesiącach.

Czy napastnik w przyszłości mógłby wrócić do korzeni? Choć zaczynał w Rozwoju Katowice, to nie ma co ukrywać - Górnik Zabrze stanowi ważne miejsce jego kariery. Temat potencjalnego powrotu Milika do Górnika został poruszony w wywiadzie przeprowadzonym przez goal.pl.

- Nie jest to sci-fi. Nawet parę dni temu rozmawialiśmy z Arkiem na temat Górnika. Jest na bieżąco, śledzi, ostatnio mówił, że podobają mu się nasze koszulki meczowe i chce mieć taką w domu. Czy kiedyś wróci do Zabrza? Nie wiem, ja bym chciał. Z mojej strony mogę zapewnić, że na tyle, na ile wciąż tu będę i będę mógł, będę próbował zrealizować taki transfer - przyznał Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika, a prywatnie brat napastnika.