Brazylijski kibic jednym słowem podsumował mecz Lecha Poznań

Takiego scenariusza nikt nie mógł się spodziewać, ale Puszcza Niepołomice w sobotni wieczór wygrała 2:0 z Lechem Poznań po golach Dawida Szymonowicza oraz Michalisa Kosidisa. Tym samym gospodarze przełamali serię ośmiu meczów bez wygranej w ekstraklasie. "Nie brakowało kontrowersji w tym meczu, głównie związanych z czerwoną kartką dla Michała Gurgula, którą pokazał sędzia Paweł Raczkowski" - opisywał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiwior odbudował się mentalnie takim meczem. Bardzo tego potrzebował!

Kibic Lecha Poznań napisał jedno słowo po przegranej z Puszczą Niepołomice

Mecz w Krakowie między Puszczą a Lechem z wysokości trybun oglądał zagraniczny kibic "Kolejorza". Mowa o mającym polskie korzenie Brazylijczyku Alexandre Baginskim, który na portalu X jest znany z prowadzenia profilu @KolejorzBrasil i przyleciał ostatnio do Polski. Baginski w bardzo dosadny i polski sposób skomentował porażkę poznańskiej ekipy.

"Ku**a" - napisał, a jego wpis po 12 godzinach stał się wiralem i ma już ponad 83 tysiące wyświetleń.

Kibic Lecha Poznań screen X

W kolejnym wpisie, gdy emocje opadły, kibic Lecha Poznań w nieco szerszy sposób odniósł się do przegranej z Puszczą Niepołomice. "To był smutny dzień, smutna porażka. Jedną z rzeczy, która sprawiła mi radość tego dnia, było zachowanie niektórych fanów. Zrobiłem kilka zdjęć, a nawet złożyłem autograf na koszulce. To są rzeczy, o których nigdy w życiu nie marzyłem, dziękuję. Chciałbym także podziękować klubowi za to, że po raz kolejny pozwolił mi być blisko zawodników i poznać szatnię przed meczem. Skupmy się na następnym meczu, teraz liczy się tylko zwycięstwo!" - napisał.

Mimo porażki z Puszczą Niepołomice Lech Poznań zajmuje pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy. "Kolejorz" ma jednak już tylko punkt przewagi nad drugim Rakowem Częstochowa. Kolejny mecz Lech Poznań rozegra u siebie w niedzielę 10 listopada o godz. 17:30, gdy w hicie 15. kolejki ekstraklasy podejmie Legię Warszawa.