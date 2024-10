Legia podjęła decyzję ws. gwiazdy. To może być transferowy rekord ekstraklasy!

Ruben Vinagre do Legii Warszawa trafił w lipcu ze Sportingu Lizbona w ramach rocznego wypożyczenia. Jak na warunki ekstraklasy Portugalczyk może pochwalić się gwiazdorskim CV, w którym widnieją m.in. angielskie Wolverhampton i Everton, a także AS Monaco i Hellas Verona. Nie było jednak wiadomo, czy piłkarz na zakręcie kariery zapewni odpowiednią jakość w ekstraklasie.

Legia Warszawa podjęła decyzję w sprawie Rubena Vinagre. Zero wątpliwości

Od transferu Vinagre udowadnia jednak, że nadal ma "to coś" i jest niezwykle ważny w zespole Goncalo Feio. Portugalczyk skorzystał z 25-latka już 19 razy, a ten odpłaca mu się znakomitymi liczbami. 25-latek ma już na koncie osiem asyst we wszystkich rozgrywkach, a cztery z nich przypadły na rozgrywki ekstraklasy.

Dobrą formę Vinagre zauważyli także w jego ojczyźnie. Gazeta "A Bola" napisała o jego asystach, a przy okazji poinformowała o przyszłości. "Coraz bardziej przekonuję Legię do wykupienia. Staje się to niemal pewne" - napisali Portugalczycy. Wiele wskazuje więc na to, że w Warszawie już podjęli decyzję, a w Sportingu będą musieli pożegnać się z wahadłowym.

25-latek tani jednak nie będzie. W klauzuli między klubami wpisano kwotę 2,5 miliona euro za wykup wychowanka Barreirense, który w wieku młodzieżowym trafił do Sportingu. Według portalu transfermarkt.de jego wartość to 2,4 miliona euro.

Gdyby wykup doszedł do skutku, to Vinagre stałby się najdroższym zawodnikiem w historii ekstraklasy. Na razie to miano dzierży Ali Gholizadeh, za którego Lech Poznań płacił 1,8 miliona euro. Irańczyk nie zdążył jednak stać się tak ważny dla Lecha, jak Vinagre ważny jest dla Legii.

Kolejny mecz Legia i Ruben Vinagre zagrają już 31 października z Miedzią Legnica w ramach Pucharu Polski. Kolejne spotkanie ligowe to z kolei starcie z Widzewem Łódź w Warszawie (3.11).