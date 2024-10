Koszmar klubu ekstraklasy! Aż się wierzyć nie chce. "Parodia"

Trzy porażki w czterech ostatnich meczach - tak wygląda ostatni miesiąc w wykonaniu Radomiaka. Już początek sezonu był słaby, gdy po wygranej na inaugurację z GKS-em Katowice, przegrał cztery spotkania z rzędu. Następnie niespodziewanie wygrał z Cracovią, poległ z Lechią, a pod koniec września rozbił na własnym stadionie Koronę 4:0. Od tamtej pory zdobył tylko trzy punkty z Puszczą Niepołomice i praktycznie nieuniknione jest, że do końca sezonu będzie walczył o pozostanie w ekstraklasie.

Koszmar Radomiaka Radom. Klub został bez nazwy i herbu

Problemów Radomiaka jest jednak zdecydowanie więcej, niż komukolwiek może się wydawać. Fani zauważyli w poniedziałek, że profile klubu zniknęły zarówno z portalu X, jak i z Instagrama. Mało tego, na Facebooku czy kanale na YouTube zmieniono nazwę oraz herb. Wszystko wskazuje na to, że zespół stracił prawa do powyższych, przez co choćby figuruje teraz pod nazwą Radomiak S.A.

Okazuje się, że były właściciel klubu Piotr Nowocień zastrzegł sobie do nich prawa. Jeśli zatem pojawiły się problemy, może to oznaczać, że Nowocień nie dostawał pieniędzy za ich wykorzystywanie. Na stronie Urzędu Patentowego RP widać cały proces. 30 lipca 2015 roku Nowocień dał prawo do korzystania zarówno z herbu, jak i nazwy. Umowa miała wygasnąć dopiero z końcem lipca 2025, ale najwyraźniej sytuacja zmusiła go do podjęcia działań.

Fani błyskawicznie spuentowali niecodzienną sytuację w sieci. "Parodia klubu", "umówmy się - to, że Radomiak nie ma już praw do swojego herbu, wyjdzie mu tylko na korzyść. Może tym razem nie będą projektować herbu w paintcie", "Radomiak postanowił coś poddymić" - czytamy na portalu X. Dziennikarz Samuel Szczygielski zamieścił tuż po ogłoszeniu wyników Złotej Piłki krótki wpis.

"Rodri nie ma konta na Instagramie, Twitterze, Facebooku. Zawodnik mentalu z innych czasów. Od dziś ma na kominku Złotą Piłkę" - przekazał. I błyskawicznie doczekał się odpowiedzi, która rozbawiła zapewne każdego fana. "To podobnie jak Radomiak" - stwierdził jeden z nich.

Po 13. kolejkach ekstraklasy Radomiak zajmuje 13. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 12 pkt. Nad strefą spadkową ma tylko dwa pkt przewagi, choć rozegrał jeden mecz mniej. Na początku grudnia powinno się odbyć jego zaległe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. I właśnie z tym zespołem zmierzy się również we wtorek 29 października w Pucharze Polski. Zobaczymy, pod jaką nazwą oraz z jakim herbem przystąpi do meczu.