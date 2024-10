Zaczęło się. Cały świat już o tym pisze. Okryli Polskę hańbą

Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał w końcu zostali ukarani przez UEFĘ za alkoholowy incydent, jakiego dopuścili się na początku sierpnia. Polscy sędziowie byli wyznaczeni jako asystenci VAR do meczu eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów - Glasgow Rangers, który odbywał się w Lublinie. Noc przed nim zostali jednak zatrzymani za próbę kradzieży znaku drogowego i trafili do izby wytrzeźwień. Teraz organ kontrolny, etyczny i dyscyplinarny UEFA wydał wobec nich: "zakaz pełnienia jakiejkolwiek funkcji sędziowskiej w rozgrywkach UEFA do 30 czerwca 2025 r.".

REKLAMA

Zobacz wideo Murawa na dwa zgrupowania kadry. PGE Narodowy zaoszczędzi

Cały świat pisze o Frankowskim i Musiale. "Zdyskredytowali futbol"

Sprawa odbiła się szerokim echem nie tylko w naszym kraju. O zawieszeniu polskich arbitrów rozpisują się media w całej Europie. "Dwóch sędziów zostało wykluczonych z prowadzenia meczów UEFA do czerwca 2025 r. po dziwnym incydencie" - podaje brytyjskie BBC. "Organ ds. kontroli, etyki i dyscypliny UEFA poinformował w piątek, że polski duet został wykluczony za naruszenie 'podstawowych zasad dobrego zachowania' i zniesławienie sportu i UEFA" - czytamy.

"Dwóch sędziów ukaranych przez UEFĘ ogromnym zakazem po aresztowaniu za 'idiotyczny, głupi żart'" - alarmuje z kolei w tytule "The Mirror". - Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał zdyskredytowali futbol przez kradzież znaku drogowego i bycie pijanym w noc przed meczem Ligi Mistrzów - dodano. "Dwóch sędziów zawieszonych przez UEFĘ za pijacką kradzież znaku drogowego przed meczem Ligi Mistrzów" - donosi zaś brytyjskie "Metro". "Dwóch sędziów wykluczonych przez UEFĘ za "niewłaściwe zachowanie" przed meczem kwalifikacyjnym Ligi Mistrzów" - podnosi w tytule "The Athletic".

Europa drwi z polskich sędziów. "Całkowicie pijani, ze znakiem drogowym pod pachą"

O wybrykach Frankowskiego i Musiała głośno jest nie tylko na Wyspach. "Dwóch sędziów przyłapanych na pijaństwie przed meczem zawieszonych" - grzmi francuskie RMC Sport. - Mając ponad półtora promila alkoholu we krwi, zostali zauważeni przez miejskie kamery monitoringu, gdy byli całkowicie pijani, ze znakiem drogowym pod pachą - relacjonuje. Za to niemiecki portal FootBoom grzmi w tytule: "Dwóch sędziów z 1,5 promila alkoholu we krwi przyłapanych na wideo i zamkniętych".

Z kolei włoski portal asromalive.it pisze o "podwójnym wykluczeniu z pucharów". - Twarda pięść okazała się przydatna. Nie mogło być inaczej zaraz po zachowaniu, które nie pozwoliłoby na to, aby ta dwójka była pozytywnie oceniana, gdyby została wybrana do prowadzenia jakiegoś meczu - zauważono.