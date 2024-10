O tym, co wydarzyło się w ekstraklasie, piszą nawet w Rosji. "Szaleństwo"

Matej Rodin znalazł się na ustach kibiców z całej Polski po tym, co zrobił w końcówce meczu Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Chorwacki obrońca zdobył dwie bramki, w tym jedną nieuznaną i zarobił czerwoną kartkę. A wszystko to działo się już po upłynięciu stu minut meczu... Sytuacja była tak absurdalna, że wieści o niej dotarły nawet do Rosji.

To, co zrobił obrońca Rakowa, przekracza ludzkie pojęcie. Rosjanie reagują

W 10. minucie doliczonego czasu Rodin trafił do siatki na 1:0, po czym w geście triumfu ściągnął koszulkę i za karę obejrzał żółty kartonik. Jak się później okazało, był w tej sytuacji na spalonym. Zgodnie z przepisami sędzia gola anulował, ale kary już nie. Minęły jednak trzy minuty i ten sam piłkarz strzelił gola raz jeszcze, wykorzystując dośrodkowanie Otieno. Tym razem zrobił to już w prawidłowy sposób i dał swojej ekipie wygraną 1:0. Problem w tym, że postanowił powtórzyć "cieszynkę", a co za tym idzie, zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

O zachowaniu zawodnika Rakowa dyskutuje się już nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Jak opisuje rosyjski portal sport-express.ru., "stało się jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń tego piłkarskiego weekendu". Już w tytule mogliśmy przeczytać o "szaleństwie w Polsce". "Taki scenariusz rzadko spotyka się nawet w drogich hollywoodzkich filmach" - opisywano dalej.

Rosjanie piszą o meczu w polskiej ekstraklasie. "Rozśmieszył się prawie wszystkich"

Rosjanie przypomnieli, że dla Rodina strzelanie goli należy raczej do "rzadkich przypadków". Ostatni raz ta sztuka udała mu się 11 marca 2023 r. jeszcze w barwach belgijskiej Ostendy. To, co zrobił później, potraktowano jako wyjątkowy absurd. "Wydaje się, że epizod rozśmieszył się prawie wszystkich uczestników spotkania" - czytamy.

Słowo "prawie" jest tu jak najbardziej na miejscu, bo do śmiechu nie było Markowi Papszunowi. Trener Rakowa, gdy wszyscy świętowali, był na Rodina wściekły. Jednak, jak spuentowali Rosjanie, "pomimo czerwieni, [Rodin] przyniósł swojej drużynie zwycięstwo, czym zasłużył na oklaski fanów".