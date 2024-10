Tak na świecie widzą polską Ekstraklasę. Lepiej usiądźcie

W 2016 roku Legia Warszawa po 20 latach zdołała awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, lecz późniejsze lata to czarny okres polskiej piłki klubowej w europejskich pucharach. Do fazy grupowej awansować nie udało się przez kolejne cztery lata. Dopiero w 2020 roku udało się to Lechowi Poznań w Lidze Europy.

Potężna Ekstraklasa. Tak nas widzą na świecie

Nieobecność na europejskich salonach wpłynęło bardzo negatywnie na wizerunek Ekstraklasy, ale także na ranking krajowy - w pewnym momencie było to dopiero 32. miejsce. Znaczną poprawę widać jednak w ostatnich latach, głównie dzięki powstaniu trzeciego poziomu europejskich pucharów: Ligi Konferencji. Świetne wyniki w tych rozgrywkach osiągała Legia Warszawa (1/16 finału) oraz Lech Poznań (ćwierćfinał). Z kolei w Lidze Europy walczył Raków Częstochowa.

Na polskie drużyny w pucharach nie możemy narzekać także w tegorocznej edycji. W fazie ligowej Ligi Konferencji znalazły się Legia Warszawa oraz Jagiellonią Białystok, które w dodatku na inaugurację pokonały wyżej notowanych rywali - Real Betis i FC Kopenhagę. Aktualnie w rankingu krajowym UEFA Polska znajduje się na 18. miejscu ze współczynnikiem 27,625.

To właśnie głównie występy oraz wyniki w europejskich pucharach kształtują ranking analitycznego portalu OPTA, który opublikował zestawienie najsilniejszych lig na świecie. Polska Ekstraklasa znalazła się w nim na 16. miejscu! Index jej siły wynosi 76.4 i jest tylko niewiele mniejszy od najwyższej ligi w Czechach. Co ciekawe, niżej znalazła się np. turecka Super Liga.

Według OPTA najlepszą ligą na świecie jest angielska Premier League (87.9). Ex aequo na drugim miejscu włoska Serie A oraz niemiecka Bundesliga.