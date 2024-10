Burza po słowach Gikiewicza. Znowu wypalił. "Siedzą na kanapie i grają na konsoli"

- Pierwsze moje pytanie w Widzewie dotyczyło tego, czy ja naprawdę muszę nosić swoje rzeczy i torbę. To jest niespotykane w Niemczech na każdym poziomie. Tam masz od tego kitmanów, swoje rzeczy wkładasz do skrzyni, a resztę masz w kosmetyczce. Tutaj musiałem się przestawić. Może za parę lat w Polsce to się zmieni - mówił Rafał Gikiewicz w rozmowie na kanale Meczyków.

Gikiewicz zabrał głos. "Chodzi o to..."

Niektórzy zaczęli mu wytykać, że wielu znakomitych piłkarzy samemu nosi swoje rzeczy. Za przykład w komentarzach podawano między innymi Toniego Kroosa. Okazuje się jednak, że zawodnik został... źle zrozumiany. - Polecam obejrzeć całość. Każdy, kto mnie zna, wie, jaki mam charakter i nie trzeba nosić mi rzeczy. Kluby w Polsce muszą się zmieniać, by gonić zachód - pisał Gikiewicz na portalu X.

To nie był koniec tematu. Bramkarz Widzewa Łódź tym razem gościł w programie Kanału Sportowego i tam jeszcze raz wrócił do sprawy. - Miałem wczoraj walizkę małą ze swoimi prywatnymi rzeczami. Tu nie chodzi o to, że żaden zawodnik nie nosi nic ze sobą. Chodzi o to, że jest skrzynia na buty, są rzeczy potrzebne, które zawodnik wkłada i się nie martwi, czy je ma czy nie ma, a nie w dniu meczowym - czy dzień przed wyjazdem - pięciu młodych i paru starszych musi pakować pół godziny busa i często swoich desek zapomina na mecz, bo musi mieć piłki, pachołki, narzutki. Zawodnicy nie są od tego - powiedział golkiper. Gikiewicz dodał, że ci, którzy wytykali mu wypowiedź dla Meczyków "siedzą na kanapie, grają na konsoli i nigdy nie byli w szatni piłkarskiej". Wyraził dezaprobatę w sprawie oszczędzania przez polskie kluby na według niego istotnych kwestiach.

Widzew z Gikiewiczem w składzie wygrał w sobotę z Motorem Lublin 4:3, choć na początku meczu przegrywał już 0:2. 35-latek wystąpił w każdym z 12 dotychczasowych spotkań łodzian w tym sezonie Ekstraklasy. Przepuścił 15 goli i zaliczył dwa czyste konta.