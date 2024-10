Cztery gole w meczu Jagiellonii! Nie dali im żadnych szans

Starcie w Lubinie zapowiadało się naprawdę interesująco. Stanęły naprzeciw siebie dwa zespoły, które miały ostatnio sporo powodów do radości. Zagłębie po słabiutkich wynikach i koszmarnej porażce 1:5 z Rakowem Częstochowa zwolniło Waldemara Fornalika i zatrudniło znanego z pracy z reprezentacją Polski do lat 17 Marcina Włodarskiego. To ewidentnie wpuściło do drużyny potrzebnego świeżego powietrza, bo od tamtej pory wygrali zarówno z Radomiakiem Radom (1:0 u siebie), jak i Górnikiem Zabrze (1:0 w Zabrzu). Oba gole strzelał 20-letni Tomasz Pieńko, który zdecydowanie odżył.

Jesus Imaz nie zabrał na mecz litości. Hiszpan powalił Zagłębie

Zatrzymanie rozpędzonego młodziana byłoby głównym zadaniem Jagiellonii. No właśnie, byłoby, bo Pieńki niespodziewanie zabrakło w kadrze meczowej Zagłębia. Jak informował Filip Trokielewicz z mkszaglebie.pl, 20-latka zmogła choroba. To z pewnością było korzystne dla "Jagi", która po problemach z początku sezonu znów wróciła na właściwe tory. W lidze wygrali trzy z czterech ostatnich spotkań, a w Lidze Konferencji sensacyjnie ograli na wyjeździe FC Kopenhagę. Wygrana z Zagłębiem mogłaby im dać nawet pozycję wicelidera po dwunastu kolejkach.

Zagłębie już w pierwszej połowie brutalnie przekonało się o sile Jagiellonii. W 20. minucie do wybitej po dośrodkowaniu piłki w polu karnym gospodarzy dopadł Jesus Imaz i mocnym strzałem nie dał szans Dominikowi Hładunowi. Kolejny cios białostoczan spadł na Zagłębie w 34. minucie. Denis Churlinov w walce z Aleksem Ławniczakiem zdołał wyłożyć piłkę Kristofferowi Hansenowi, który z bliska podwyższył na 2:0.

Nie ma Pieńki, nie ma zabawy

Co na to Zagłębie? Chcieliby pewnie wiele, ale brakowało im pomysłu na rozbicie defensywy rywala. Brak Pieńki? Był widoczny i to zdecydowanie. Oczywiście w takiej sytuacji powinni objawić się inni liderzy, ale w pierwszej połowie, przegranej przez lubinian 0:2, nic takiego nie ujrzeliśmy.

Po przerwie Zagłębie ruszyło do ataku. VAR sprawdzał nawet, czy należał im się rzut karny, ale ostatecznie werdykt był negatywny dla gospodarzy. Nie potrafili oddać celnego strzału. Co innego Jagiellonia. W 60. minucie podanie od Tarasa Romanczuka dostał Imaz, efektownie obrócił się i oddał doskonały strzał ze skraju pola karnego, podwyższając na 3:0. Obrońcy Zagłębia? Byli w polu karnym. Ale tylko byli.

Ławniczak dał nadzieję. Ale tylko to

Wydawało się, że Jagiellonia tym trafieniem zgasiła rywalom światło, odebrała wiarę. Jednak Zagłębie jeszcze próbowało walczyć. W 75. minucie Marek Mróz posłał idealne dośrodkowanie w pole karne, a tam nagle znalazł się kompletnie niepilnowany stoper Aleks Ławniczak i nie zmarnował szansy, głową dając gospodarzom sygnał, że może nie wszystko stracone.

Problem w tym, że jednak w tym wypadku było. Jagiellonia dała się zaskoczyć, była nawet jeszcze raz w opałach po dośrodkowaniu Daniela Mikołajewskiego. Jednak nic więcej dobrego dla Zagłębia nie zobaczyliśmy. Mistrzowie Polski dowieźli wynik do końca i odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo. Jeśli w meczu, który startuje dziś (sobota 19 października) o 20:15, czyli Cracovia - Lech Poznań, nie wygrają gospodarze, białostoczanie zakończą dzień jako wicelider tabeli.

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1:3

Gole: Ławniczak 75' - Imaz 20', 60', Hansen 34'

Zagłębie: Hładun - Orlikowski, Nalepa, Ławniczak - Kłudka (81. Jach), Mróz, Dąbrowski, Radwański (64. Grzybek), Wdowiak (64. Kusztal) - Mikołajewski, Sejk (81. Woźniak)

Trener: Marcin Włodarski

Jagiellonia: Abramowicz - Sacek, Dieguez, Stojinović, Polak - Romanczuk, Kubicki (64. Nene) - Hansen (71. Listkowski), Imaz (71. Silva), Churlinov (64. Kovacik) - Pululu

Trener: Adrian Siemieniec

Żółte kartki: Radwański (Zagłębie)