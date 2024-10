Gorzkie wyznanie trenera klubu Ekstraklasy. Ludziom otworzą się oczy

Tomasz Tułacz jest obecnie najdłużej pracującym trenerem w ekstraklasie. Przejął Puszczę Niepołomice aż 3354 dni temu i przez ten czas osiągnął z nią imponujące sukcesy. Szkoleniowiec znany jest z tego, że przywiązuje olbrzymią wagę do stałych fragmentów gry, po których drużyna niejednokrotnie potrafiła zaskoczyć rywali. Jak się okazuje, intensywna praca pochłania jednak tyle czasu, że później brakuje go dla rodziny.

Tomasz Tułacz zdobył się na szczere wyznanie. "Dałem ciała jako rodzic"

- Co tu dużo mówić, dałem ciała jako rodzic - rozpoczął szkoleniowiec Puszczy - Zwracam na to uwagę zawodnikom: nie musimy się spotykać na trening regeneracyjny. Można go zrobić w parku. Weź syna, córkę, idźcie na basen. Ja tego nie robiłem i mam do siebie o to pretensje, bo odpoczywałem w sposób nieświadomy i oglądałem dalej mecze. Dzieci wówczas były gdzieś obok - wyjaśnił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Kiedy pod koniec sierpnia Wojciech Szczęsny postanowił przejść na piłkarską emeryturę, zdradził, że chce teraz poświęcić czas dla rodziny. Zaznaczył, że ominęło go sporo ważnych momentów w życiu syna Liama, dlatego chce to nadrobić. Podobne przejścia ma za sobą trener Tułacz.

- Siedzimy na wigilii, dzieci opowiadają historie z przeszłości, a ja pytam: gdzie wtedy byłem? I one mi odpowiadają: Ciebie tato wtedy nie było. To jest moja refleksja, że mogłem zrobić więcej w tych relacjach jako ojciec. Mam takie poczucie, bo były momenty, gdzie to wszystko mogło się zepsuć. (...) Każdy potrzebuje dzisiaj dobrego słowa. Brakowało mi tego, by powiedzieć córce, synowi, żonie, jak są ważni w moim życiu - dopowiedział.

Tułacz ujawnił, jak wyglądało życie Kewina Komara. Ten popełnił rok temu ogromny błąd

Nieco ponad rok temu bramkarz Kewin Komar rzekomo padł ofiarą kiboli Wisły Kraków na festynie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu. Mieli oni zaczepić piłkarza, grozić mu, a potem go zaatakować. Wszystko okazało się jednak kłamstwem. To 21-latek był sprawcą bójki i poniósł za to konsekwencje.

- Lawina hejtu, jaka się na niego wylała, była nieprawdopodobna. (...) Myślę, że znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Cała sytuacja potoczyła się tak dynamicznie, że nie mógł sobie z tym poradzić, wycofać się i nie mieć problemów. Nie ukrywam, że w pewnym momencie obawialiśmy się o jego bezpieczeństwo - przyznał Tułacz.

Po pierwszym udanym sezonie w ekstraklasie, który zakończył się utrzymaniem, Puszcza zdecydowanie gorzej spisuje się w obecnych rozgrywkach. Po 11. kolejkach zajmuje 17. przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów. W tym sezonie wygrała dotąd tylko jeden mecz, a ostatnie dwa zakończyła z bilansem bramkowym 0:8. Piłkarze Tomasza Tułacza zmierzą się w poniedziałek z Radomiakiem Radom i postarają się przełamać fatalną serię.