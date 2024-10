Nowy stadion w Polsce już prawie gotowy! Perełka za 290 mln

GKS Katowic ostatnimi czasy jest na fali wznoszącej. W zeszłym sezonie rzutem na taśmę zajęła drugie miejsce w I lidze i po 19 latach przerwy awansowała do ekstraklasy. Jako beniaminek drużyna prowadzona przez trenera Rafała Góraka spisuje się rewelacyjnie. W jedenastu spotkaniach zdobyła piętnaście punktów i jest na ósmym miejscu w tabeli. Powrót do elity dodatkowo uświetnią przenosiny na nowy stadion. Ten jest na ukończeniu.

Wiadomo, kiedy zakończą się prace na stadionie GKS-u Katowice. Prezydent ogłosił

Obiekt pod nazwą Stadion Miejski w Katowicach powstaje na Załęskiej Hałdzie, przy ulicach Bocheńskiego, Dobrego Urobku i Upadowej i pomieści 15 tys. kibiców. Wraz z nim oddana będzie hala sportowa na 3 tys. miejsc, w której mecze będą rozgrywali siatkarze, a także dwa pełnowymiarowe boiska szkoleniowe oraz parking na około 500 miejsc postojowych. Inwestycja kosztowała aż 290 mln euro.

Prace zbliżają się niemal do końca. We wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa symbolicznie rozpoczął układanie murawy. - Pod koniec października budowa ma zostać zakończona i rozpoczną się odbiory. Przez najbliższe dni układana będzie murawa na płycie głównej stadionu miejskiego. Murawa pochodzi z najlepszej obecnie dostępnej plantacji. Ten sam rodzaj trawy układany jest na dwóch boiskach treningowych. To gwarancja tego, że także przygotowania do meczów będą odbywały się w bardzo dobrych warunkach, na podłożu najlepszym dla zawodników - powiedział gospodarz miasta, cytowany przez stronę internetową GKS-u.

Ekstraklasa zyska przepiękny stadion. "Wygląda super"

Układanie murawy to jednak nie wszystko. Sporo dzieje się także w innych częściach stadionu. - Realizowane są także roboty wykończeniowe, jak malowanie, meblowanie, wprowadzanie oznaczeń na trybunach czy rozruch systemów obsługujących obiekt. W trakcie jest również ustawianie opraw oświetleniowych - poinformował Jarosław Łuczyński, dyrektor działu inwestycji kubaturowych, Katowickie Inwestycje S.A., która w imieniu miasta pełni nadzór nad budową.

Kiedy zatem możemy spodziewać się inauguracji stadionu? Wszystko wskazuje, że po Nowym Roku. - GKS zakończy w grudniu grę na Bukowej i przeniesie się na nowy, piękny stadion. Codziennie dostaję zdjęcia z tego obiektu, wygląda super. Cieszy mnie, że będzie to kolejny znakomity stadion w naszej lidze. A jest on klubowi bardzo potrzebny - przyznał w rozmowie z "Faktem" dyrektor operacyjny ekstraklasy Marcin Stefański.