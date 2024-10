Lech Poznań ogłosił. Ale informacje przed hitem ligi z Legią

Lech Poznań zanotował bardzo udany początek sezonu Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena zdobył 25 punktów w 11 meczach, co daje mu pozycję lidera z dwoma punktami przewagi nad drugą Cracovią. Tuż przed październikową przerwą reprezentacyjną Lech przegrał 1:2 z Motorem Lublin, co oznaczało przerwanie serii ośmiu meczów bez porażki w Ekstraklasie. Aktualnie Lech może skupić się tylko na Ekstraklasie, bo wcześniej odpadł z pierwszej rundy Pucharu Polski po porażce 0:1 z Resovią.

- Nie jestem zadowolony z postawy naszego zespołu. Wszyscy spisali się poniżej oczekiwań, nie tylko zmiennicy. Nie jestem zadowolony z postawy naszego zespołu. Wszyscy spisali się poniżej oczekiwań, nie tylko zmiennicy - mówił Frederiksen po porażce z Resovią. - Chciałbym podkreślić, że nie przegraliśmy tego meczu przez stan murawy, ale szczerze mówiąc, jest to całkowita katastrofa - to z kolei słowa trenera Lecha po porażce z Motorem Lublin.

Na początku października portal meczyki.pl informował o "aferze paliwowej" w Lechu Poznań. Ostatnio klub opublikował w sieci ofertę pracy na stanowisko "greenkeepera". Dotychczasowi pracownicy na tym stanowisku mieli podkradać paliwo. Tak, dobrze Państwo przeczytali. "Osoby odpowiedzialne za stan murawy z rozliczania 'kilometrówki' dostały do dyspozycji kartę do wykorzystania w ciągu miesiąca. W pewnym momencie faktury... przestały się zgadzać, na co uwagę zwróciła klubowa księgowa" - pisały "Meczyki". Pracę straciło trzech pracowników.

Teraz dla kibiców Lecha Poznań pojawiły się dużo lepsze wieści, o czym czytamy w mediach społecznościowych.

Wyprzedane bilety na hit Ekstraklasy. "Mecz obejrzymy w komplecie"

Lech Poznań ogłosił na portalu X znakomite wieści przed hitem z Legią Warszawa. Okazuje się, że hit Ekstraklasy obejrzy komplet kibiców na stadionie przy ul. Bułgarskiej. "Mecz Lech - Legia obejrzymy w komplecie" - pisze Lech. Warto dodać, że hitowe spotkanie w lidze odbędzie się dopiero 10 listopada, a nieco wcześniej, bo 26 października Lech zagra u siebie z Radomiakiem Radom. "Teraz pracujcie na boisku, żeby takie wydarzenia zdarzały się częściej" - piszą kibice na portalu X, nawiązując do zakupu kompletu biletów na mecz z Legią.

Portal kkslech.com pisze, że aktualnie Lech sprzedał ponad 25 tys. biletów na spotkanie z Radomiakiem. Stadion Lecha przy ul. Bułgarskiej pomieści blisko 43 tys. kibiców. Otwarta sprzedaż biletów na mecz Lech - Legia rozpoczęła się we wtorkowe południe, więc kibicom wystarczyły niewiele ponad 24 godziny do tego, by kupić wszystkie bilety na mecz. "W Poznaniu od lat chodzi się na Legię, więc i tym razem nie mogło być inaczej" - dodaje jeden z internautów.

Aktualnie Lech Poznań ma dziewięć punktów przewagi nad Legią Warszawa. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio zajmuje szóste miejsce, a w ostatniej kolejce zremisował 1:1 z Jagiellonią Białystok.

Mecz Lech - Legia odbędzie się w niedzielę 10 listopada o godz. 17:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.