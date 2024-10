Już jest! Nowy stadion w Polsce za 290 mln zł. Zasłużony klub się doczekał

Piłkarze GKS-u Katowice bardzo dobrze spisują się w roli beniaminka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Góraka w jedenastu spotkaniach zdobyła piętnaście punktów i jest na ósmym miejscu w tabeli. Katowiczanie są też drużyną, która odniosła w tym sezonie najwyższe zwycięstwo w ekstraklasie, bo pokonali Puszczę Niepołomice aż 6:0. - Puszcza zyskała sławę zespołu, który jak mało kto umie zaskoczyć rywala ze stałego fragmentu gry. I choć z GKS-em podopieczni Tomasza Tułacza próbowali strzelić gola nawet bezpośrednio z rzutu rożnego, to nie dało to żadnych efektów. Gospodarze byli bezradni wobec świetnie grającego GKS-u i już do przerwy przegrywali 0:2. Najgorsze przyszło po przerwie - pisał w relacji z meczu Bartosz Naus ze Sport.pl.

Nowy stadion GKS-u Katowice coraz bliżej

GKS Katowice liczy na kolejne zwycięstwa w lidze i Pucharze Polski, ale też z niecierpliwością czeka na otwarcie kompleksu sportowego, który powstaje tuż obok autostrady A4. Jedną z jego części będzie nowoczesny stadion o pojemności 15 tys. miejsc, którego budowa (rozpoczęła się w październiku 2021 roku) pochłonie około 290 mln zł.

- Budowa stadionu oraz hali o pojemności ok. 3 tys. miejsc to kluczowe elementy pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego zaplanowano również budowę dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej. Drugi zakłada wzniesienie czterech kolejnych boisk treningowych i dodatkowych dróg oraz miejsc parkingowych, ale na razie nie został rozpoczęty - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl w lutym tego roku.

Teraz kibice z Katowic mają kolejne powody do zadowolenia. Prace na stadionie dobiegają bowiem końca. We wtorek pojawił się nawet pierwszy fragment murawy.

- Prezydent miasta Katowice zainaugurował rozwijanie murawy na nowym stadionie GKS-u Katowice - napisał na portalu X Rafał Musioł, dziennikarz "Dziennika Zachodniego".

Katowiczanie na nowym obiekcie mają grać od początku rundy wiosennej tego sezonu.

Drużyna Rafała Góraka w niedzielę wróci do rozgrywek ligowych po przerwie na mecze reprezentacji i zmierzy się u siebie ze Śląskiem Wrocław. Początek spotkania o godz. 12.15.