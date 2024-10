Były reprezentant Polski ogłosił koniec kariery. Klamka zapadła

Na koniec kariery Ariela Borysiuka zanosiło się od jakiegoś czasu. Latem 2023 roku podpisał kontrakt z Chojniczanką Chojnice, ale został on rozwiązany już na początku grudnia ubiegłego roku. - Klub pewnie nie był zadowolony z mojej postawy. Spodziewali się więcej. Miałem sporo kontuzji na początku sezonu, parę kolejek ominąłem, więc doszliśmy do wniosku, że ta współpraca powinna się zakończyć. Ja też nie jestem człowiekiem, który by na siłę siedział w jednym miejscu. To była obopólna decyzja - powiedział Borysiuk w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Ariel Borysiuk zakończył piłkarską karierę

W styczniu ostatecznie wylądował w Hutniku Warszawa, z którego ostatecznie odszedł latem bieżącego roku. Od tamtego czasu pozostawał bez klubu, aż w piątkowe popołudnie poinformował o zakończeniu kariery w wieku 33 lat.

"Dzisiaj zakończyło się coś, o czym myślałem od dawna…to dla mnie smutny dzień, bo zakończył się etap, który trwał przez ponad 16 lat. Piłka nożna, odkąd pamiętam, była całym moim światem i podporządkowałem jej wszystko, czasami nawet życie rodzinne, ale nie żałuję żadnej decyzji i jestem dumny, że chłopakowi z Białej Podlaskiej udało się zaistnieć na piłkarskiej mapie" - napisał Borysiuk na Instagramie.

"Sport to pasja, w której ogień musi palić się każdego dnia. U mnie ten ogień już wygasł. Chciałbym podziękować przede wszystkim. Rodzinie za wsparcie w każdej sytuacji! Trenerom, Prezesom, Kibicom oraz wszystkim kolegom, z którymi miałem przyjemność dzielić szatnie w wielu miejscach (mam nadzieję, że byłem dobrym kompanem). Zakończył się pewien etap, ale otwierają się kolejne" - podsumował.

Na przestrzeni całej kariery Ariel Borysiuk rozegrał 388 spotkań, w których strzelił 14 bramek i zanotował osiem asyst. Na przestrzeni całej kariery grał m.in. dla kilku zagranicznych klubów FC Kaiserslautern, KF Laci czy QPR.

Jako piłkarz wygrał raz mistrzostwo i Superpuchar Polski z Legią Warszawa, pięć Pucharów Polski (cztery z Legią, jeden z Lechią Gdańsk) oraz mistrzostwo Mołdawii z Sheriffem Tyraspol. Wystąpił także w 12 meczach reprezentacji Polski.