Gwiazdy na boisku. Urban obok Flicka i Loewa na ławce. Tak wyglądało pożegnanie Podolskiego

Lukas Podolski jest postacią łączącą ekstraklasę ze światem wielkiej piłki nożnej. Zawodnik Górnika Zabrze niedługo zakończy wspaniałą karierę, lecz jeszcze przed zawieszeniem butów na kółku zdecydował się godnie pożegnać z kibicami FC Koeln, gdzie grał najdłużej w karierze. W tym celu w Kolonii zorganizował wyjątkowy mecz pomiędzy swoim byłym i obecnym zespołem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak reprezentant Polski pomógł Podolskiemu

Wspaniałe pożegnanie Lukasa Podolskiego. Pięć goli do przerwy, a potem jazda w drugą stronę

Manuel Neuer, Per Mertesacker, Christoph Kramer - byłe lub obecne gwiazdy niemieckiej piłki wybiegły na boisko ramię w ramię z Rafałem Janickim, Damianem Rasakiem czy Sławomirem Peszką. A na ławce trenerskiej Górnika (plus przyjaciele Podolskiego) zasiedli Jan Urban, Joachim Loew oraz Hansi Flick. Nic dziwnego, że od początku na boisku działo się wiele.

Wyjątkowe spotkanie w zasadzie nie mogło rozpocząć się lepiej. Już w czwartej minucie będący kilkanaście metrów przed bramką Podolski huknął nie do obrony, otwierając wynik spotkania. A niespełna dziesięć minut później Sinan Bakis trafił w sytuacji sam na sam po efektownej asyście Taofeeka Ismaheela.

Nigeryjski zawodnik Górnika bardzo poważnie podszedł do tego spotkania i po kilku minutach wypracował kolejną bramkę - tym razem jego wrzutkę strzałem głową wykończył Damian Rasak. Po chwili Ismaheel znów zakręcił zawodnikami FC Koeln, a z jego podania skorzystał Kryspin Szcześniak, który musiał sporo dołożyć od siebie.

Wreszcie 24-letni Nigeryjczyk zdobył bramkę i do przerwy było 5:0. Warto dodać, że niedługo przed zakończeniem pierwszej części w miejsce Bakisa na boisku pojawił się Louis Podolski, czyli syn 39-letniego piłkarza.

W drugiej połowie doszło do znaczącej zmiany i Lukas Podolski "przeszedł" do drużyny Kolonii. Efekt był błyskawiczny, już po pięciu minutach wywalczył rzut karny i bardzo pewnie zamienił go na bramkę. A następnie asystował przy trafieniach Simona Terrode oraz Matthiasa Scherza. - W osiem minut Michał Szromnik pokonany trzykrotnie - podsumowali komentatorzy Canal+Sport. Później na boisko wrócił Louis Podolski, który podobnie jak ojciec zagrał w niemieckiej ekipie.

Lukas Podolski został zdjęty z boiska. I dopiero wtedy się zaczęło

Kulminacyjny moment miał miejsce w 64. minucie. Wówczas spiker ogłosił, że Lukas Podolski opuszcza boisko, oczywiście przy gromkich brawach i okrzykach z trybun. 39-latek został w kole środowym w otoczeniu kamer i fotoreporterów, a cały stadion zaczął śpiewać wraz z niemieckim wokalistą. Potem zawodnik zrobił rundę honorową po murawie i wzruszony dziękował kibicom.

W końcu z oczu poleciały mu łzy. Następnie podszedł do południowej trybuny, na której zasiadają najbardziej zagorzali fani. Najpierw odpalił racę, a później do nich przemówił, dziękując im za wieloletnie wsparcie.

- Zawsze najważniejsze były dla mnie wartości. Bez was, kibiców, futbol byłby niczym. Trzeba to utrzymać, zawsze będę chłopakiem z ulicy, z trybun, jednym z was. I to jest powód, dla którego mogę być tu z wami. To był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem dla was biegać po boisku. Przeżyłem coś wspaniałego - powiedział reporterowi, który przeprowadził z nim wywiad... niemal 21 lat temu, po pierwszym golu strzelonym w Bundeslidze. Ponadto dziękował m.in. piłkarzom, z którym grał, a nawet za to, jak przyjęto go w mieście.

Następnie wyemitowano pożegnalne filmy nagrane przez piłkarskie osobistości. Wśród nich był m.in. legendarny Andres Iniesta, który dopiero co zakończył karierę - obaj przez półtora roku (2018-2020) grali ze sobą w japońskim Vissel Kobe. Wreszcie Podolski opuścił boisko, a pozostali gracze przygotowali dla niego szpaler. Ale błyskawicznie wrócił do koła środkowego i wsłuchiwał się w śpiewy fanów.

To był ostatni akt wyjątkowego meczu. Podolski dalej żegnał się z kolończykami, a także robił sobie pamiątkowe zdjęcia z kolegami z boiska. Znalazł też czas na wspólną zabawę z fanami Górnika z tzw. "Torcidy", którzy w przeciwieństwie do kibiców z Kolonii jeszcze przez pewien czas będą mogli cieszyć się jego występami.