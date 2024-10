Media: Cyrk w Legii. Tego Feio już nie wytrzymał

Przerwa na reprezentacje tylko w teorii jest oddechem od polskiej piłki klubowej, albowiem sporo dzieje się wokół Goncalo Feio. We wtorek Dominik Wardzichowski ze Sport.pl poinformował, że prokuratura Rejonowa Lublin-Południe postawiła Portugalczykowi dwa zarzuty po ataku na Pawła Tomczyka, ówczesnego prezesa Motoru Lublin, z marca 2023 roku. Aktualnie Feio ma status podejrzanego, ale wyraził zgodę na publikowanie pełnego imienia i nazwiska oraz niezamazywanie twarzy.

Oto kulisy afery z Feio. To dlatego wyrzucił szefa skautów

Tego samego dnia dziennik "Fakt" opisał sytuację, która miała wydarzyć się przed meczem Legii z Jagiellonią Białystok (1:1). Feio wyrzucił Radosława Mozyrko, szefa skautingu Legii z treningu. Powodem miało być... przyglądanie się treningowi z bliska, co nie podobało się Feio. "Najpierw poprosił jednego z asystentów, by wyprosili dyrektora skautingu z zajęć. Kiedy Mozyrko nie posłuchał jego prośby, do akcji wkroczył sam Goncalo. Podszedł do Radka i kazał mu w*********ć" - relacjonował naoczny świadek tych wydarzeń.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił kulisy tej sytuacji. Złość Portugalczyka miała być podyktowana obecnością w LTC (Legia Training Centre) Michaela Wimmera - kandydata na następcę Feio - którego Radosław Mozyrko oprowadzał po ośrodku. To nie spodobało się aktualnemu trenerowi Legii, więc postanowił wyrzucić z treningu szefa skautów.

Michael Wimmer jest kolejnym kandydatem na nowego trenera Legii Warszawa. To 44-latek, który ostatnio pracował w Austrii Wiedeń, z którą rozstał się w maju. W trakcie pracy w tym klubie mierzył się z Legią w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji w 2023 roku. Wówczas to polski klub był górą w dwumeczu 6:4. Wimmer to także były trener VfB Stuttgart oraz młodzieżowych zespołów FC Nurenberg.

Wygląda na to, że w Legii doszło do absurdalnej sytuacji. Władze klubu nie zwolniły jeszcze Goncalo Feio, ale ewidentnie rozglądają się już za jego następcą. I to w dodatku na oczach aktualnego szkoleniowca. Włodarczyk dodaje jednak, że na ten moment nie wiadomo czy i kiedy dojdzie do rozstania z Portugalczykiem.

W mediach społecznościowych odpowiedział Radosław Mozyrko. "Tomek, to co napisałeś to totalna bzdura i nieprawda. Nie miało miejsca żadne spotkanie w LTC, ani oprowadzanie kogokolwiek po obiekcie, o którym wspominasz. Smutne, że decydujesz się publikować kłamstwa tylko po to, by zwiększyć liczbę kliknięć" - zdementował na portalu X szef skautów Legii, choć warto zauważyć, że nie wspomniał nic o wyrzuceniu z treningu.

Natychmiast odpowiedział mu autor tekstu Tomasz Włodarczyk. "Smutne, że jako pion sportowy Legii zdecydowaliście się podjąć taką formę komunikacji, gdy pali się wokół konkretnych stanowisk. Powodzenia w oprowadzaniu kolejnych trenerów. Choćby na meczach w europejskich pucharach. Jak ostatnio" - wypalił dziennikarz Meczyki.pl.