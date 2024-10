Media: Legia rozmawia z kolejnymi trenerami. Padły dwa nazwiska

Goncalo Feio i jego dalsza praca w Legii Warszawa to jeden z najszerzej omawianych tematów ostatnich tygodni. Stołeczny klub nie wygrał żadnego z czterech ostatnich meczów ligowych, zdobywając w nich zaledwie dwa punkty (za remisy po 1:1 z Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze). Kosztowało ich to spadek na szóste miejsce w tabeli, a w dodatku za ich plecami jest wielki ścisk, bo choćby jedenaste Zagłębie Lubin traci do nich tylko dwa "oczka".

Wygrana w Realem Betis nic nie pomogła. Feio wciąż na wylocie

To sprawia, że Feio ma być już tylko krok od zwolnienia. Wydawało się, że niespodziewana wygrana nad Realem Betis w Lidze Konferencji (1:0) może kupić mu dodatkowy czas, ale tak się nie stało i pogłoski o nowym szkoleniowcu tylko się nasiliły. Dziennik "Fakt" informował o rozmowach Legii z Andre Breitenreiterem. To doświadczony Niemiec, który na koncie ma m.in. mistrzostwo Szwajcarii z FC Zurich z sezonu 2021/22, czy pracę w Bundeslidze w Hoffenheim (bez sukcesów ze średnią 1,14 pkt na mecz przez nieco ponad pół roku).

Legia negocjuje z trenerami. Jeden niedawno prowadził klub w Lidze Mistrzów

Teraz portal Legia.Net donosi, że w Warszawie toczyły się rozmowy także z dwoma innymi kandydatami. Pierwszym z nich był Igor Jovicević. Ten 50-letni szkoleniowiec ma w CV m.in. Szachtar Donieck, a w zeszłym sezonie pracował w saudyjskim Al-Raed. On jednak do Legii nie trafi już na 100%, bo pod koniec września został trenerem Jakuba Piotrowskiego w Łudogorcu Razgrad.

Drugim szkoleniowcem był Bośniak Sergej Jakirović. Jego kandydatura jest o tyle ciekawa, że jeszcze w tym sezonie prowadził klub w... Lidze Mistrzów. Rozgrywki zaczynał bowiem jako trener Dinama Zagrzeb (z którym wcześniej zdobył mistrzostwo Chorwacji oraz krajowy puchar). Jednak utracił pracę po blamażu w Lidze Mistrzów właśnie, gdy Dinamo zostało zniszczone w Monachium przez Bayern (2:9). Na ten moment jednak Legia nie uzyskała z nim porozumienia pod kątem finansowym.

Po trwającej obecnie przerwie reprezentacyjnej Legia zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk, a dokładnie w piątek 18 października o 20:30. Czy z Goncalo Feio na ławce? Przekonamy się. Dodajmy, że na niekorzyść Portugalczyka może zadziałać fakt, iż jest on już oficjalnie podejrzanym w sprawie o uszkodzenie ciała i groźby pod adresem Pawła Tomczyka, byłego prezesa Motoru Lublin. Legia co prawda, zatrudniając go, wiedziała, że ta sprawa wróci, ale to na pewno Feio nie pomoże.