Alarm w klubie ekstraklasy! Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła szereg audytów i kontroli w całej grupie kapitałowej. Zakończono już 17 takich działań, siedem kolejnych jest na wykończeniu, a pięć wciąż trwa. W związku z tym spółka złożyła aż dwa zawiadomienia do prokuratury. Przed kontrolami nie ustrzegło się także Zagłębie Lubin.

Szczegółowa kontrola w Zagłębiu Lubin. Klub ma problemy finansowe

Na oficjalnej stronie KGHM-u pojawiła się informacja o kontrolach, a klubowi ekstraklasy poświęcono oddzielny akapit. "Analiza działalności spółki Zagłębie Lubin S.A." - brzmi jego tytuł. Już w pierwszych zdaniach dowiadujemy się o problemach finansowych.

"Kontrola działalności klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin ujawniła problemy finansowe oraz brak dyscypliny budżetowej, a kluczową kategorią kosztów, w której odnotowano najwyższe wzrosty i przekroczenia budżetu, były wynagrodzenia wypłacane zawodnikom szczególnie w roku 2023. Tylko w roku 2023 łączny wzrost kosztów (wg opublikowanych Sprawozdań Finansowych) wynosił łącznie ok. 18,5 mln zł (w stosunku do roku 2022)" - czytamy w informacji.

Dalej następuje wstępna analiza problemów, które spowodowały złą sytuację w Lubinie. "Klub podjął nadmierne ryzyko, planując bardzo istotne wydatki, nieposiadające pokrycia w budżecie, co wiązało się z dużym ryzykiem biznesowym. Skutkowało to koniecznością wykorzystania środków przekazanych przez KGHM na inwestycje dot. rozbudowy infrastruktury sportowej wykorzystywanej do szkolenia młodzieży w ramach Akademii Piłkarskiej. W konsekwencji inwestycje te nie mogły zostać zrealizowane" - brzmi podsumowanie komunikatu.

Oznacza to oczywiście, że stan finansów Zagłębia nie należy do najlepszych. KGHM z pewnością będzie szukał teraz kolejnych powodów takiego stanu rzeczy i powstania nieprawidłowości. Spółka poinformowała o prowadzeniu działań naprawczych, więc pewnie te nie ominą ekstraklasowicza.

Na razie sytuacja boiskowa jest dość stabilna, bo Zagłębie zajmuje 11. miejsce w ekstraklasie i po zwolnieniu Waldemara Fornalika będzie walczyło o utrzymanie w lidze. Ewentualna degradacja mogłaby spowodować jeszcze większe problemy finansowe. Można jednak spodziewać się, że klub z Lubina czeka teraz ostre cięcie kosztów.