Runjaić przerwał milczenie. Szczerze o Legii. "Denerwuje mnie to"

Puchar Polski i wicemistrzostwo Polski w sezonie 2022/2023 oraz Superpuchar Polski i 1/16 finału Ligi Konferencji Europy w sezonie 2023/2024 - to niespełna dwuletni dorobek Kosty Runjaicia w Legii Warszawa. Niemiecki szkoleniowiec został na początku kwietnia bieżącego roku zwolniony ze stołecznego klubu, a jego miejsce zajął Goncalo Feio. Tamta decyzja władz Legii była dla wielu kibiców i obserwatorów zaskoczeniem. Ostatecznie Runjaić od bieżącego sezonu jest trenerem włoskiego Udinese.

Kosta Runjaić szczerze o odejściu z Legii Warszawa. "Spędziłem tam dobry i udany czas"

Kosta Runjaić nie wypowiadał się publicznie nt. zwolnienia z Legii Warszawa. Jednak po blisko pół roku przerwał ciszę w tym temacie. - Życie trenera jest nieprzewidywalne. Legia to już dla mnie przeszłość. Spędziłem tam dobry i udany czas. Zarówno pierwszy, jak i drugi sezon były wyjątkowe i pełne wyzwań. Zdobyłem w tym okresie nowe doświadczenia, mogłem rozwinąć się jako człowiek i jako trener, a także poznałem wielu fajnych i kompetentnych ludzi. Jednym z nich jest Przemysław Małecki, moja "prawa ręka" w Udine - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

- Legia to fantastyczny klub ze wspaniałymi kibicami i jestem naprawdę wdzięczny za to, że miałem szansę wziąć tam odpowiedzialność i za zaufanie, jakim obdarzyli mnie klubowi działacze. Stało się, jak się stało. Nie patrzę wstecz ani daleko w przyszłość. Najważniejsze jest "tu i teraz". Teraz jestem w Udine, w Serie A, więc czas spędzony w Warszawie nie mógł być taki zły - ocenił.

Runjaić żałuje braku mistrzostwa Polski. "Denerwuje mnie to"

- Zwycięstwo nad Aston Villą i epicki triumf nad Austrią Wiedeń były magicznymi nocami przy świetle reflektorów, z dramatem, klasą i szczęśliwym zakończeniem - wspominał Runjaić, mówiąc, że 22 miesiące w Legii Warszawa były "podróżą z wieloma przeszkodami, ale także z wieloma wspaniałymi i niezapomnianymi momentami".

Runjaić wypowiedział się również o braku mistrzostwa Polski. - Oczywiście, że mnie to denerwuje, ale nie wiadomo, jakby to się potoczyło, gdybym został do końca. Nie pomaga jednak filozofowanie o tym teraz z perspektywy czasu. Niezależnie od czynnika czasu czy stanu posiadania, jako trener w tak dużym klubie, jak Legia czy nawet tutaj w Interze, Juve, Milanie, gdzie presja i oczekiwania są ogromne, ostatecznie zawsze będziesz oceniany przez pryzmat wyników i ligowej tabeli - podkreślił. Zdradził, że w wolnych chwilach zdarza mu się oglądać ekstraklasę, a w szczególności mecze Pogoni Szczecin i Legii Warszawa.

A jak radzi sobie Udinese pod wodzą Kosty Runjaicia? Na starcie sezonu ekipa prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca jest rewelacją rozgrywek i zajmuje po siódmej kolejce piąte miejsce w tabeli Serie A. Z dorobkiem 13 punktów Udinese traci obecnie trzy punkty do pierwszego Napoli. Kolejny mecz Udinese rozegra w sobotę 19 października na wyjeździe z AC Milanem.