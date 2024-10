Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy. Były reprezentant Polski na ratunek

Motor Lublin zaliczył w środę kompromitującą wpadkę, gdyż poległ z III-ligową Unią Skierniewice i odpadł z Pucharu Polski. Mało kto spodziewał się zatem, że piłkarze Mateusza Stolarskiego będą w stanie podjąć rywalizację z Lechem Poznań. Nieoczekiwanie spisali się jednak zdecydowanie lepiej niż rywale i zasłużenie wygrali 2:1. - Stan murawy był fatalny. Ciągle się ślizgaliśmy. Nie wiem, co robią greenkeeperzy, ale to jest nieakceptowalne - usprawiedliwiał się choćby napastnik Lecha Mikael Ishak.

Trzęsienie ziemi w Motorze Lublin. Będzie nowy dyrektor sportowy

Sytuacja Motoru uległa zatem poprawie, zwłaszcza że było to drugie ligowe zwycięstwo z rzędu. Od dłuższego czasu spekulowało się jednak, że wewnątrz klubu dojdzie do gruntownych zmian. Miesiąc temu wiceprezesem został były prezes Korony Kielce Łukasz Jabłoński. I momentalnie pojawiły się głosy, że będzie chciał sprowadzić do Motoru Pawła Golańskiego, z którym pracował w Kielcach.

Na profilach lubelskiego klubu pojawił się w poniedziałek wpis, w którym pożegnano dotychczasowego dyrektora sportowego Michała Wlaźlika. "Dziękujemy" - przekazano. Tym samym działacz pożegnał się ze stanowiskiem po niespełna czterech miesiącach. Duży wpływ na tę decyzję miał zapewne wywiad, jakiego udzielił jakiś czas temu dla Weszło.

- Przekazałem panu Michałowi, że jeżeli jeszcze raz popełni taki wywiad z Weszło, które jest nam bardzo nieprzychylne, to dowie się z Weszło następnego dnia, że nie jest dyrektorem sportowym. Miałem z nim bardzo twardą i krótką rozmowę. Mądrzy ludzie robią, a nie mówią. Nie uprzedzają faktów - oznajmił właściciel Motoru Zbigniew Jakubas na wrześniowej konferencji prasowej.

Dziennikarz Damian Wysocki zdążył już potwierdzić, że następcą Wlaźlika zostanie właśnie Golański. "W tym tygodniu powinny ziścić się wcześniejsze medialne doniesienia" - wyjaśnił. 41-latek pozostaje bezrobotny, od kiedy na początku czerwca rozstał się po trzech latach pracy z Koroną.

Po 11. kolejkach ekstraklasy Motor zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Nad będącą w strefie spadkową Lechią Gdańsk ma sześć punktów przewagi. Tuż po przerwie reprezentacyjnej piłkarze Mateusza Stolarskiego zmierzą się 19 października u siebie z Widzewem Łódź.