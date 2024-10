Cyrk w meczu Ekstraklasy! Aż się wierzyć nie chce. Kompromitacja...

Do bardzo kontrowersyjnej sytuacji doszło w pierwszej połowie trwającego meczu Stal Mielec - Lechia Gdańsk w ramach 11. kolejki Ekstraklasy. Sędzia Sebastian Krasny po konsultacji z VAR anulował gola Maksyma Chłania dla gości, uznając, że asystujący mu Bohdan Wjunnyk faulował rywala. Normalnie nie byłoby to nic specjalnego, przy czym arbiter jeszcze przed nieuznaniem trafienia... kazał zacząć grę od środka. Ostatecznie Lechia w pierwszej połowie gola i tak strzeliła, ale nic jej to nie dało, bo finalnie przegrała 1:2 po golu w samej końcówce.

