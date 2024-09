A jednak! Papszun mógł pracować w wielkim klubie. "Naprawdę było bardzo blisko"

Marek Papszun odszedł z Rakowa Częstochowa po wygraniu mistrzostwa Polski w 2023 roku. Szkoleniowiec zagrał na własnych zasadach i pożegnał się jako legenda, a przez kolejne miesiące poszukiwał nowej posady. Walczył z Michałem Probierzem o stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, a media łączyły go jeszcze z Ferencvarosem, Dynamem Kijów, Sunderlandem i reprezentacją Kanady.

Finalnie jednak po kiepskim sezonie Papszuna znów zatrudnił Raków. 50-latek na stanowisku zastąpił swojego byłego asystenta Dawida Szwargę, który pozostał w klubie i znowu jest asystentem dla pierwszego szkoleniowca.

Marek Papszun mógł odejść za granicę? "Na przeszkodzie stanęło..."

Dla wielu decyzja Papszuna była szokująca, bo przecież informacje o jego przejściu za granicę pojawiały się naprawdę często. Dawid Szwarga w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na kanale YouTube dziennikarza zdradził, że faktycznie pierwszy trener Rakowa wcale nie musiał wrócić do Częstochowy.

- Z tego co wiem, trzy razy było bardzo blisko, by trener podpisał kontrakt i raz tak naprawdę na przeszkodzie stanęło to, że trener podpisał już umowę z Rakowem. Naprawdę było bardzo blisko, by trener Papszun pracował za granicą i to w bardzo mocnym klubie - zdradził Szwarga.

Przy okazji asystent Papszuna dodał również, że 50-latek jest bardzo wymagający i w swojej pracy oczekuje zaangażowania i odpowiedniego podejścia od absolutnie wszystkich. Także władz klubu, w którym chce pracować.

- Trener Papszun ma bardzo duże wymagania nie tylko wobec piłkarzy i sztabu, ale także osób, które są nad nimi. Te rozmowy są często bardzo szczegółowe. Tam jest wiele detali, które klub musi spełnić, żeby szkoleniowiec mógł pokazać pełnię swoich możliwości. To nie są odrealnione wymagania. To są proste rzeczy, ale trzeba je ustalić na samym początku pracy, żeby móc potem wymagać tych elementów od zarządu, prezesa, dyrektorów klubu - dodał Szwarga.

Podczas drugiej kadencji trener Papszun zdążył poprowadzić Raków w 10 meczach, z których wygrał pięć, zremisował dwa i przegrał trzy. W minioną środę jego zespół odpadł z Pucharu Polski po porażce z Miedzią Legnica po serii rzutów karnych.